El puerto recibirá cerca de 10.000 viajeros en las seis escalas de cruceros previstas para este puente

El Puerto de A Coruña está inmerso en una de las temporadas más fuertes del año en tráfico de cruceros, con la previsión de 41 escalas entre los meses de abril y mayo. Para este puente se esperan en torno a 6.000 pasajeros y 4.000 tripulantes, a bordo de seis buques que arribarán hasta el domingo.



El gran aluvión de turistas se producirá hoy, Viernes Santo, con la escala triple que traerá a la ciudad al “Aida Cosma”, uno de los buques de mayor envergadura del mercado, con 337 metros de eslora, junto con el “Club Med 2” y el “Spirit of Adventure”. Sumarán cerca de 4.000 pasajeros en total, lo que supondrá un importante retorno económico para el sector servicios en una temporada clave para la hostelería y el comercio. El “Aida Cosma” es el buque más reciente de la compañía Aida Cruises, ya que fue botado en febrero y está realizando sus primeras rutas, para las que la naviera confió de nuevo en el puerto coruñés, a donde este espectacular crucero llegará en primera escala. Su llegada está prevista para las 10.00 horas, procedente de Southampton, y permanecerá toda la tarde en A Coruña, con la previsión de partir en torno a las 20.00 horas del muelle de Trasatlánticos, donde permanecerá atracado.









Programación





En Calvo Sotelo Sur recalará el “Spirit of Adventure”, en torno a las 08.00 horas, procedente también de Southampton. Con 775 pasajeros a bordo, tiene previsto salir hacia Gijón a las 17.00. Por su parte, el “Club Med 2” atracará a las 07.00 horas procedente de Vigo en el muelle de Calvo Sotelo Norte y partirá rumbo a Gijón a las 19.00 horas.



El resto de cruceros programados para esta Semana Santa arribarán el fin de semana. El “Mein Schiff 6” tiene previsto recalar en el muelle de Trasatlánticos mañana a las 07.30 horas procedente de Oporto con 1.800 pasajeros y 900 tripulantes, con partida a Hamburgo a las 18.00. El domingo se espera una doble escala, del “Hanseatic Spirit” y “Le Champlain”, que cerrarán un puente de gran afluencia de viajeros, ya que sumando el pasaje y la tripulación de todos los buques se alcanzarán cerca de 10.000 viajeros.





La temporada de primavera es tradicionalmente una de las más fuertes del año, junto a la de otoño





Con respecto a las previsiones totales para esta temporada, hay programadas un total de 41 escalas entre abril y mayo. Este mes se espera un total de veinte escalas, tres de ellas dobles. En cuanto al mes de mayo, se esperan 21, y nada menos que tres de ellas serán triples.



El calendario se iniciará el 4 de mayo con la segunda visita del “Valiant Lady”, de la compañía Virgin, que el pasado 23 de marzo recaló en A Coruña en la que fue su primera escala española en su ruta inaugural. Solo un día más tarde, el jueves 5, coincidirán en el puerto los buques “Balmoral”, “Le Dumont D’Urbide” y “World Voyager”. La siguiente escala triple está programada para el 14 de mayo y la última del mes para el día 28. También destaca en el calendario de mayo la visita una vez más del “Anthem of the Seas”, el buque de mayor envergadura del mercado, con 347 metros de eslora. No será el único gran crucero que recale en la ciudad en estos dos meses, ya que diez de las escalas programadas serán de trasatlánticos con más de 300 metros de eslora.



