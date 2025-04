El Puerto Exterior de A Coruña, “un Ferrari al que le falta una rueda” sin ferrocarril

La ciudadanía coruñesa volvió a tener la oportunidad de expresar sus propuestas para la nueva realidad de A Coruña, la futura fachada marítima. El segundo de los talleres de esta semana convocados por la Comisión Coruña Marítima se centró en las actividades portuarias, con el fin de potenciarlas a través de la reordenación de los muelles.



En el encuentro participaron cerca de una veintena de representantes de los sectores que tienen relación diaria con el puerto, desde la lonja hasta amarradores, consignatarios, minoristas, empresas portuarias y clubes náuticos, entre otros colectivos. Todos encontraron un asunto en común: hace falta responsabilidad en el proyecto.



Poniendo el foco en el desarrollo del Puerto Exterior, Roque González Nogueira, del Grupo Nogar, recordó que “llevamos diez años operando allí y fue cuando nos concienciamos de lo que venía y la nueva realidad del puerto interior. Se demostró que por parte de la iniciativa privada hubo mucha responsabilidad. En ocasiones necesitamos ir acompasados de las administraciones para que todo fluya y, en el caso del Puerto Exterior fue el ferrocarril, que actualmente seguimos con operativas duplicadas por no tenerlo. El Puerto Exterior puede ser un Ferrari, pero le falta una rueda”.



También, por parte de Terminales Marítimos de Galicia, Pablo Ramilo Méndez aseguró que Langosteira es “un Ferrari que está esperando en boxes por el ferrocarril”. El puerto interior, sin embargo, ya tiene esta infraestructura, por lo que “perderla es algo que estaríamos pagando pronto”. Méndez instó a compaginar el “balance y la responsabilidad” y hacer que el “puerto esté abierto a la ciudad teniendo actividad, con mercancías limpias”.

Diálogo y futuro

Beatriz Pérez-Torres, directora de terminales de Pérez-Torres, otro de los grandes operadores en la dársena de Langosteira, defendió el “diálogo fluido para todos los temas relacionados con la actividad portuaria”. El Puerto Exterior, aunque “parezca mentira”, “se nos queda corto”. Esto, dijo, es algo “buenísimo, pero hay que seguir manteniendo el puerto interior, a la vez que este mantenimiento redunda en un beneficio para el medioambiente”.



Tras las diferentes intervenciones quedó claro que ambos puertos son y deben ser complementarios. El práctico mayor del puerto, Walter del Río, defendió que “juntos hacen un puerto más fuerte; no se trata de elegir uno u otro, sino de complementar”. A través del proyecto para la futura fachada marítima, señaló, “A Coruña tiene una oportunidad histórica de ser un referente”, pero siempre teniendo presente que el muelle no solo es una infraestructura, sino que también es “logística, empleo y crecimiento”.



El presidente de la Lonja de A Coruña, Juan Carlos Corrás, ensalzó el “gran movimiento social y económico” que generan la lonja y el sector pesquero. “Se mueven entre 21.000 y 22.000 toneladas al año en la lonja, generando 60 millones de euros, y unas 3.000 o 4.000 personas acceden al puerto todos los días”.



Precisamente la pesca fue uno de los factores que gran parte de los participantes defendieron, instando a compaginar la actividad pesquera en el proyecto, sobre todo en un momento en el que este sector tiene problemas para encontrar relevo generacional. Incluso el presidente de la Autoridad Portuaria, Martín Fernández Prado, se mostró tajante a este respecto tras ser reprendido por un hombre del público: “Voy a defender el puerto lo primero. La pesca va a tener toda la superficie que necesite, o me bajo del barco, vamos. Que esto quede claro, pero lo he dicho ochenta veces. No hemos tenido, ninguna administración, ninguna duda en este mensaje”.



El portavoz municipal, José Manuel Lage Tuñas, definió la colaboración administrativa como la “única forma de que el puerto avance”.