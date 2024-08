El puerto de A Coruña, a rebosar: tres cruceros visitan este jueves la ciudad

Más de 6.500 cruceristas, tres barcos y una escala inaugural. El puerto de A Coruña está este jueves al completo: el 'Renaissance', el 'Anthem of the seas' y el 'Disney dream' recalaron a primera hora en el muelle coruñés, donde permanecerán hasta esta tarde. El primero no había visitado antes la ciudad, por lo que esta mañana tuvo lugar a bordo el habitual intercambio de metopas antre los representantes de la Autoridad Portuaria y el capitán del barco. Con más de 1.500 pasajeros, el buque cuenta con varias cubiertas, gimnasios a bordo, restaurantes, piscinas, spa y peluquería.

El ‘Disney Dream’ nunca había amarrado en A Coruña hasta el 27 de julio, aunque otros cruceros de la compañía Disney sí lo han hecho con anterioridad. Este jueves regresó al muelle coruñés y los cerca de 4.000 pasajeros que viajan a bordo de este crucero disfrutan de espectáculos para toda la familia acompañados de los personajes Disney. Hay fuegos artificiales, animaciones todo el día, pantallas gigantes, películas de tres dimensiones y una gran montaña acuática, única a bordo de un barco en todo el mundo. Esta última recorre la cubierta y el exterior del buque. El tercer buque que ha atracado este jueves en la ciudad es el 'Anthem of the seas', que con casi 5.000 viajeros a bordo es ya un viejo conocido del puerto.

El puerto repetirá en septiembre su propio récord histórico de escalas de cruceros. Con 26 buques el próximo mes, según el calendario de la Autoridad Portuaria, la cifra igualará la registrada en septiembre de 2023 y octubre de 2022. Habrá, además, siete dobles escalas (los días 5, 14, 20, 22, 26, 27 y 30) y una triple (el 10 de septiembre). En total, el mes que viene pasarán por la ciudad casi 69.000 cruceristas a bordo de los 26 cruceros. No habrá ninguna escala inaugural, pero en el muelle atracarán barcos de gran envergadura como el imponente ‘Arvia’, el ‘Anthem of the seas’, el ‘MSC Virtuosa’ o el ‘Ventura’, entre otros.