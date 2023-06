El puerto de A Coruña se queda sin noria hasta 2024

Su presencia se había confirmado hace meses, pero finalmente no ha podido ser. La noria no volverá al puerto de A Coruña este verano, por lo que tendrá que esperar hasta 2024. La instalación de la atracción estrella de 2022 se estudia desde el pasado mes de febrero, cuando se licitaron las obras para habilitar un nuevo acceso directo de vehículos al muelle de Trasatlánticos. Esta actuación, ya en desarrollo, hacía imposible repetir el mismo escenario que el pasado verano, así como los conciertos de verano que tendrán lugar en los muelles. Tras meses de búsqueda de nuevas localizaciones, no ha habido suerte. El promotor de la noria, Alfredo Camarero, explica que "es complicado buscar un espacio porque es una atracción con mucho peso y volumen. No puede haber, por ejemplo, párking subterráneo. La zona ideal era el puerto".

Preguntado por ubicaciones alternativas, como podrían ser los Jardines de Méndez Núñez, donde hace décadas existía una noria, Camarero descarta la idea. "Entre los conciertos del Atlantic y la Feria del Cómic, no habría disponibilidad". La noria tampoco regresará en Navidad, ya que estará instalada en Barcelona, pero el promotor adelanta que volverá a retomar la idea en verano del próximo año. Eso sí, en Navidad, dice, sería posible llevar a cabo alguna iniciativa especial en la ciudad.