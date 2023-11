El Consello Galego da Arquitectura Técnica concedió los Premios Galicia 2022-2023 a los Trabajos Fin de Grado (TFG) defendidos, superados y presentados a concurso por los alumnos de la Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de A Coruña, que celebra 50 años desde su nacimiento. Estos galardones, concedidos en su totalidad a proyectos de restauración en el sector de la construcción, ponen en valor la relevancia de la rehabilitación en el ámbito de la arquitectura técnica en Galicia, señalan desde la organización.

El primer premio recayó en Laura Tombilla Castro, por su trabajo "Proyecto de Reforma de Edificio de dos Viviendas y Local Comercial en Vigo", mientras que el segundo premio fue para Juan Herminio Carballido González por su trabajo "Rehabilitación para Coliving en Payo Gómez 10", en la ciudad de A Coruña.



El jurado de los Premios Galicia 2022-2023 concedió, asimismo, tres accésits, que recayeron en Víctor Rial Iglesias, por su "Proyecto de Rehabilitación y Reforma del Complejo Hotelero a Centro Residencial de la Tercera Edad, situado en Os Carballos, Concello de Oroso"; en Cristina Combo López, por su "Proyecto de Rehabilitación do Pazo das Figueiras, no Lugar das Figueiras, no Concello de Melide"; y en Irene Morales Mesejo, por la "Reforma de edificio en la Avenida Doctor Tourón 16, en Vilagarcía de Arousa".

El Premio al Mejor Expediente Académico del curso 2022-2023 de la Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de A Coruña fue concedido a Noé Teófilo Fernández Diéguez, de Monforte de Lemos (Lugo).