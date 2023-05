Una protesta con rayas picassianas para reivindicar la protección de los murales de Lugrís

El colectivo In Nave Civitas convoca en la tarde de este jueves, 25 de mayo, a las 19.30 horas, a los amantes de la obra de Picasso a unirse a su concentración delante del número 25 de la calle Olmos. Será para volver a reivindicar la importancia de los murales que Urbano Lugrís pintó en las paredes de este inmueble, así como su protección y el rescate de los frescos.

"Dende que In Nave Civitas denunciara o perigo da obra de Lugrís (no mes de xuño de 2021) o Concello aínda non adoptou ningunha medida efectiva para evitar o empeoramento do estado dos frescos.

Dende que a asociación cultural O Mural solicitara da Xunta a declaración dos murais como Ben de Interese Cultural, en decembro de 2022, a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural aínda non foi quen nin de incoar o expediente. Mesmo a súa directora xeral declarou, en sede parlamentaria, que a declaración de BIC podía prexudicar a protección da obra, sen que saibamos que fixeran nada para salvaguardar esta obra senlleira", critican desde el colectivo.

Por ello ahora invitan a los picassianos a acudir ataviados con sus mejores camisetas de rayas, al más puro estilo de Pablo Picasso, para gritar: "Mágoa que Lugrís, non fose a París" ou "Nin cubismo, nin surrealismo, o mellor é o lugrismo".