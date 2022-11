Los protagonistas de las carreras ilegales de Vío se manifestarán sobre cuatro ruedas en Novo Mesoiro

Las concentraciones de locos por los coches seguirá una semana más, a pesar de la prohibición de entrada al polígono Vío y del centenar de sanciones impuestas la pasada semana por la Policía Local. Muchos de los afectados por quedarse sin un lugar donde presumir de los acabados, llantas, potencia y rugido de sus motores han convocado una marcha de protesta precisamente más cerca que nunca de los vecinos. Será este viernes, a partir de las 21.00 horas, en la avenida de Novo Mesoiro.

El perfil de Instagram kdds.galicia, que cuenta con más de 15.000 seguidores, difundió la convocatoria bajo el lema “KDD (quedada) protesta, non somos delincuentes”. Y es que, para legitimar la costumbre de reunirse y probar la adherencia de sus neumáticos y destreza al volante, el llamamiento hace incidencia en que los que acudan lo hagan “cantos máis á avenida de Novo Mesoiro, a circular polo barrio respetando as leis para que ese veciños que nos denuncian poidan oír e ver os nosos coches máis de cerca”. Eso sí, en esa procesión sobre cuatro ruedas se ruega a los asistentes “non queimar roda, non música alta, solo circular polo barrio, todos xuntos. Porque iso si que é legal”.

La publicación, que cuenta con el 'me gusta' de casi 600 personas, suscitó algunas bromas que recomendaban “llevar todo homologado”, pero también un comentario crítico advierte que “todo lo que no arranque de desmarcarnos de los cuatro locos que se sobrepasan en Vío nos llevó a esto. Tenemos que dejar claro que protestamos todos por pagar por cuatro tarados”.

Uno de los habituales de lo que definen como la costumbre de "ir allí a ver coches" reconoce que en ocasiones algunos asistentes se exceden en la forma de la exhibición, pero apela a la legalidad de la misma y a no juzgar de forma común a todos los compañeros: "No se puede defender lo indefendible, pero no podemos pagar unos pocos por cuatro, no hacemos nada ilegal".

La noche del pasado viernes marcó un antes y un después en unas competiciones ilegales de coches que los vecinos llevan casi una década denunciando. Entonces, después de prohibir el acceso con una señalización que todos los presentes obviaron, la Policía esperó a que a concentración alcanzase su máximo aforo posible y sancionó a todos los conductores que, en su camino de salida, se encontraron con las fuerzas del orden público.

La noticia de la convocatoria corrió como la pólvora entre los vecinos de Novo Mesoiro, que temen un conflicto abierto con los conductores.

Diligencias contra el conductor del vehículo volcado

Por otro lado, continúan las investigaciones sobre lo ocurrido el viernes, cuando se registró un vuelco en una de las rotondas del polígono de Vío. El grupo de Atestados de la Policía Local ya ha identificado al conductor del vehículo volcado, que se ausentó del lugar, y se le han tramitado diligencias por un delito contra la seguridad vial.

Eso significa que puede ser castigado con penas de prisión de uno a dos años, multa de 6 a 12 meses y privación del derecho a conducir de 6 a 10 años. Hay que señalar que el sujeto parece que no resultó herido en el siniestro, aunque tuvo que abandonar el vehículo, que resultó muy dañado.