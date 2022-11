Programan el desalojo del edificio okupado de la avenida de Oza para enero

El número 41 de la ronda de Outeiro lleva casi un año okupado por un puñado de sujetos que lo han convertido en un narcopiso, lo que ha provocado inseguridad en esa zona de A Gaiteira. Se trata de algo habitual, lo que perjudica no solo a los vecinos, sino a los negocios aledaños, como la conocida Taberna Casa Saques, que se encuentra en el bajo y está cerrada. Pero, según informa el abogado del propietario del inmueble, ya existe una fecha para el lanzamiento: el 31 de enero. Es lo que se conoce como el procedimiento de desahucio exprés, y que en este caso ha durado un año.



Pero es que este caso tiene particularidades que conviene señalar: el inquilino original les había subarrendado habitaciones, pero este había fallecido en el Hospital en diciembre sin conocimiento del casero, que se dio cuenta de que algo estaba ocurriendo cuando no le llegó el alquiler, a partir de febrero. No fue hasta mayo cuando se interpuso la primera demanda de reclamación de rentas porque no sabía que había fallecido.



Esta demanda no fue a ninguna parte precisamente porque el demandado había fallecido, pero les permitió comenzar el procedimiento contra los okupas. Ahora el alzamiento está señalado para el 31 de enero a las 10.30 horas, según el abogado.



El primer piso del viejo edificio vive un mujer toxicómana pero es en el cuarto donde están los presuntos traficantes. En el bajo, el dueño de la taberna, Antonio Saqués, se queja “si esto no se soluciona en un mes, voy a tener que cerrar definitivamente”