El profesor de la UDC Ricardo García Mira, nombrado catedrático honorario de la Universidad de Bath

La excelencia del profesorado de la UDC es un secreto a voces, pero desde hace unos días cuenta con un nuevo reconocimiento específico, en esta ocasión, llegado desde la prestigiosa Bath University, en Reino Unido, situada entre las diez más prestigiosas.



El profesor Ricardo García Mira, catedrático de Psicología Social especializado en Psicología Ambiental, recibía hace unos días el título de catedrático honorario de la Universidad de Bath, un reconocimiento que el propio rector de la institución británica le otorga tras más de una década de colaboraciones en proyectos de calado, primero a través de la investigación transnacional Glamurs sobre Estilos de Vida y Economía Verde, que García Mira coordinó entre 2014 y 2016, bajo el patrocinio del 7º Programa Marco Europeo de Investigación e Innovación, y, posteriormente, como Profesor Visitante en el Institute for Policy Research de la Universidad de Bath, el Rector de la Universidad de Bath ha aprobado el nombramiento como honorary professor (catedrático honorario), de la institución británica.

"Son muchos años de colaboración constante con instituciones como la Universidad e Bath, que ha llegado a ser un eje importante de nuestras inquietudes por la calidad del trabajo que se desenvuelve allí”, comentaba el propio catedrático ante la noticia, “Bath tiene una universidad con la que me unen muchas experiencias de mi vida profesional como investigador, vinculada a ella desde nuestro trabajo con el modelado económico de los estilos de vida sostenible entre 2013 y 2017. Me siento como en casa cuándo voy allí. Son ya más de diez años de trabajo colaborativo, dando respuestas a los desafíos climáticos”.

Ricardo García Mira



Una trayectoria amplia y diversa

El profesor García Mira trabajó colaborativamente con el Department of Economics de esta Universidad, investigando sobre determinantes de estilos de vida sostenibles, y explorando las complejas interacciones entre los factores económicos, sociales, culturales, políticos y tecnológicos que determinan nuestras elecciones de estilos de vida y nuestras conductas de consumo hacia modelos integrales de cambio en áreas clave de la adaptación al cambio climático, evaluando los impactos económicos y ambientales de tales elecciones.



El trabajo con el Institute for Policy Research permitió formular conjuntos de recomendaciones de políticas sobre el diseño de enfoques de gobernanza y combinaciones de políticas para una transición rápida hacia la sostenibilidad.



Tal y como el propio catedrático expresa, “poco a poco nos vemos absorbidos por un estilo de vida que organiza todo cuanto hacemos, nuestras costumbres, la forma de organizar el trabajo, el consumo, el tiempo libre, de tal manera que en cuanto llegamos a conocer el impacto social y ambiental, y sus nefastas consecuencias futuras, nos preguntamos por los caminos alternativos que urge tomar: ¿economía verde? ¿Decrecimiento? ¿Crecimiento integrado en la comunidad, en función de las necesidades y la planificación comunitaria?”



Igualmente el trabajo del Profesor García Mira ha permitido crear canales de comunicación entre la Comisión Europea, la Universidad de Bath y la Universidade da Coruña en torno a la economía y el impacto socioeconómico que podría tener la implementación de una renta básica universal. Finalmente, el trabajo que últimamente coordina en relación con el impacto del cambio climático sobre la salud, en línea con la investigación sobre Salud y Clima y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de la ONU, ha formado parte de sus preocupaciones y contribuciones principales.



Ricardo García Mira, que cuenta con más de 150 publicaciones entre libros, capítulos de libro y artículos de investigación en las más prestigiosas revistas internacionales sobre psicología social y ambiental, se doctoró en Psicología Social en la Universidad de Santiago de Compostela en 1994, y fundó en 1995 el Grupo de Investigación Persona-Ambiente de la Universidade da Coruña, que coordinó durante el período 1995-2022. Fue elegido presidente de la sociedad científica International Association for People-Environment Studies (IAPS), la más relevante internacionalmente en el ámbito de estudio de las relaciones entre las personas y el medio ambiente, puesto que ocupó entre 2014 y 2018. Fue nombrado, también por elección, miembro fellow (académico) de la sociedad científica de psicología más antigua del mundo, la International Association of Applied Psychology. En 2018, la University Alexander Ion Cuza de Iasi, lo nombró Doctor Honoris Causa.



La trayectoria de García Mira, y su campo de especialización, le han llevado también a desempañar cargos políticos. Fue diputado en el Congreso, durante el periodo 2016 – 2019, como portavoz de Cambio Climático y Secretario de la Comisión de Economía e Innovación. “Los científicos debemos saber desafiar las preguntas que formulan los políticos y, a veces, darles la vuelta y proponer más alternativas", explica el catedrático.



Su trabajo en este campo ha arrojado resultados de lo más interesantes: “Existen argumentos convincentes de que la sustitución del sistema de prestaciones de un país por un salario básico universal, podría reducir la pobreza y la burocracia, pero hay consideraciones importantes que deben sopesarse a la luz de los objetivos políticos para reducir la pobreza o la criminalidad“, comenta el catedrático.