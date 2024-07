El catedrático de la UDC Ricardo Mira, experto invitado en “Psicología del Cambio Climático: Entre la Ciencia y la Política"

El próximo lunes 22 de julio el catedrático de la UDC Ricardo García Mira participará como experto invitado en el evento plenario sobre la "Psicología del Cambio Climático: Entre la Ciencia y la Política" ("Psychology of climate change - between science and politics"), que tendrá lugar en el marco del 33° Congreso Internacional de Psicología que acoge la ciudad de Praga del 21 al 26 de este mes, y en el que participarán más de 8.000 psicólogos de todas partes del mundo, para debatir sobre la temática central de "Psychology fuere the Future: Together in Hope" ("Psicología para el futuro: juntos en la esperanza").

En este panel temático intervendrán los siguientes expertos:

- Irina Feygina, USA (American Psychological Association)

- Giuseppe Carrus, Italia (Roma Tre University, departamento de Ciencias de la Educación)

- Jakub Hruska, Chequia (Charles University de Praga, Facultad de Ciencias)

- Ricardo García Mira, España (Universidad de A Coruña, Citeec, departamento de Psicología)

Estarán bajo la coordinación y moderación de:



- Nicola Gale, Reino Unido (European Federation of Psychologists' Associations)

- Weronika Kalwak, Polonia (Jagiellonian University en Cracovia, Instituto de Psicología)

En el encuentro se debatirá sobre "el cambio climático global antropoxénico y cómo supone una amenaza para el medio natural, la sociedad, la economía, la geopolítica y la salud humana, si no a la supervivencia humana". La comunidad psicológica de investigadores, profesionales, profesores y estudiantes está cada vez más implicada en la mitigación y adaptación a la emergencia climática. Aunque existe un consenso "generalizado sobre los impactos disruptivos del cambio climático en los ecosistemas y comunidades a nivel mundial, como psicólogos, nos encontramos con actitudes diversas y muchas veces conflictivas sobre cómo abordar los problemas del cambio en nuestra disciplina, dada su vinculación con la política global y regional", señalan.