La prisión de Teixeiro devuelve una carta de Pérez-Reverte

El académico de la lengua Arturo Pérez-Reverte denostó en las redes sociales el comportamiento de los funcionarios de la prisión provincial de Teixeiro que le devolvieron una carta que había dirigido a un preso en respuesta a una misiva anterior. El autor de "Alatriste" y antiguo corresponsal de guerra, fue tan rotundo en esta ocasión como es habitual en él. "Me gustaría conocer el nombre del incompetente (o malintencionado) funcionario de la cárcel de Teixeiro que no entregó esta carta mía a un recluso por ir 'sin remitente'. Lo que más me irrita es que, por culpa de ese imbécil, el destinatario creerá que no respondí a la suya".





En la imagen que adjunta se distingue, en efecto, un matasellos con su nombre y la frase "Real Academia Española", pero no una dirección en sí. Desde la dirección del centro penitenciario señalaron que se limitaron a seguir el protocolo, que exige que la correspondencia esté debidamente identificada y consideran lo sucedido una simple anécdota.