Los presupuestos de A Coruña de este año, a un paso de aprobarse

La Junta de Gobierno local inadmitió las alegaciones del PP (el BNG no presentó ninguna) respecto a los presupuestos de 2025. Se trata del penúltimo paso para su aprobación, como señaló la alcaldesa, Inés Rey, que señaló que si no se han admitido es porque no cumplen con los supuestos recogidos en el artículo 170 de la Ley de Haciendas locales.

Rey recordó que las cuentas de 2025 habían quedado inicialmente aprobadas hace quince días, después de que el PP y el BNG no consiguieran ponerse de acuerdo para una moción de censura. "Evidencia de que en A Coruña no hay alternativa ao Goberno local", declaró Rey.

En los próximos días se dará cuenta en el próximo pleno del mayor presupuesto que jamás haya tenido la ciudad: 379 millones de euros.