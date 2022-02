El presupuesto municipal se someterá a pleno en la primera quincena de marzo

Tras meses de negociaciones, el Gobierno local y la Marea Atlántica presentaron el acuerdo al que han llegado para presentar los presupuestos de este año: 309 millones de euros, un 19% mas que los anteriores, que habían sido prorrogados. El pacto que explicitaron la alcaldesa, Inés Rey, y la portavoz municipal de la Marea, María García, deja para más adelante las partidas destinadas a las grandes infraestructuras, como la intermodal. En cambio, se sabe que el gasto social de incrementará un 12,3% y la Renta Social Municipal crecerá en 200.000 euros. Las cuentas se presentarán a PP y BNG antes de ser llevadas a pleno para su aprobación en la primera quincena de marzo.





García, que fue la primera en tomar la palabra, consideró que A Coruña no puede estar un año más sin presupuestos, en un momento de recuperación tras la pandemia. “Xa no seu momento a Marea foi moi crítica coa decisión do Goberno de non presentar orzamentos”, recordó García que añadió: “Cremos que son as contas que a cidade necesita”. Para García, este acuerdo pivota sobre dos puntos clave: los barrios y los cuidados, sin olvidar la lucha contra el cambio climático. Por su parte, la alcaldesa declaró: “Serán uns orzamentos expansivos, pensados coma unha potente ferramenta de dinamización económica. Poñemos en marcha medidas innovadoras”.





Vivienda

Algunos de los acuerdos ya habían sido presentados en los últimos meses. Por ejemplo, los nueve millones de euros destinados a las políticas de vivienda. Más de dos millones irán dirigidos a la adquisición de edificios y solares para ampliar el parque municipal. O la creación de una oficina de energía, y un

proyecto de generación de energía renovable.





También es conocido el programa “Mover os baixos”: tres millones de euros para crear un banco de locales comerciales de alquiler con ayudas para la implantación de actividades de interés social, o la renovación del alumbrado público (12,6 millones de euros) o la dotación de mobiliario para los proyectos juveniles de las Naves de Metrosideiro y el centro juvenil de Cuatro Caminos, en el antiguo Remanso, o el bono cultural. También figura la tan esperada ampliación de capital de Emvusa, que permitirá abrir el complejo deportivo de O Castrillón.





Plan de salud mental

Un punto que ambas quisieron destacar es el de los cuidados. Mediante este acuerdo, el Ayuntamiento se dotará de un plan municipal de salud mental, a través del consejo local de salud, que empleará 50.000 euros en un servicio específico. Se reanudará la unidad de salud mental infantil-juvenil y en los centros cívicos se implantará una programación (20.000 euros) para combatir la ansiedad, la depresión y otros trastornos acelerados por la pandemia”.





Rey deja las grandes inversiones en infraestructuras, como la intermodal, la ampliación del Chuac la reforma del Paseo Marítimo, o la antigua prisión provincial, para el documento definitivo, que se rematará en los próximos días. En cuanto a los muelles de Calvo Sotelo y Batería, García confirmó una vez más que no se destinará dinero a esa operación, por considerar que los terrenos deben ser devueltos gratuitamente a la ciudad tras perder su uso portuario.





Por último, la alcaldesa comentó la carta que le envió la conselleira, Ethel Vázquez, en la que le instaba a aprobar los presupuestos para poder licitar la obra de la terminal de buses de la intermodal. “Neste momento son cero os euros que a Xunta invertiu na cidade”, reprochó.