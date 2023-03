Presentado el logo de ‘Coruña acompaña‘, que aglutina las actividades para personas mayores

El Palacio de María Pita acogió esta mañana la presentación del logo de la marca ‘Coruña acompaña’, que a partir de ahora englobará las actividades dirigidas a personas mayores. Así lo explicó Yoya Neira, concejal de Igualdad, Bienestar Social y Participación ciudadana. “La imagen del logo representa a dos personas mayores y un corazón, que es la ciudad. No solo sirve para aglutinar las actividades para este colectivo, sino que supone dar una respuesta a las necesidades de las personas mayores de 65 años, que ya representan el 25 por ciento de la población”, detalló al respecto Neira.

“Estamos obligados a atender los nuevos retos que van surgiendo, como la soledad no deseada, los problemas de salud mental de los mayores, la brecha digital y tantos otros. Por eso es imprescindible que comencemos a poner en marcha desde ahora mecanismos de apoyo para nuestros vecinos mayores, para que su envejecimiento sea activo y saludable”, añadió la concejal.

Encuentro en el Ágora.



‘Coruña Acompaña’ se estrena mañana con un encuentro sobre soledad no deseada que tendrá lugar en el Centro Sociocultural Ágora a partir de las 09.30 horas. Se trata de un encuentro abierto al público en el que participará la ex ministra de Asuntos Sociales y presidenta del Observatorio de soledad no deseada de la Fundación Once, Matilde Fernández, que debatirá con la alcaldesa Inés Rey sobre los retos a los que si enfrentan las ciudades del siglo XXI para acompañar sus mayores.

Además, habrá numerosos obradoiros y actividades. Entre los invitados al evento , estará el cómico Xosé A. Toruriñán.