Presentado en A Coruña el programa Madres, que ayuda a mujeres con hijos en riesgo de exclusión

La Fundación María José Jove presentó en la mañana de este miércoles en su sede, con el apoyo de la Fundación Iberdrola y la Xunta de Galicia, el programa Madres, dirigido a mujeres solas con hijos y en riesgo de exclusión.

Se trata de una iniciativa que en sus primeros años atendió a 164 mujeres de la ciudad de A Coruña, y en 2023 serán más de cien las que se beneficien del programa, que ya se ha extendido a los ayuntamientos del consorcio de As Mariñas y Pontevedra. Además, también se aplicará en la Mancomunidad de Val Miñor.

Felipa Jove, presidenta de la Fundación María José Jove, agradeció el apoyo de la Fundación Iberdrola y de la Xunta, y destacó la importancia del programa por la labor social que realiza.

Belén Rey, responsable del proyecto, hizo un balance de los primeros meses este año. "Hemos dado un salto cualitativo. Cada vez atendemos a más mujeres y en más lugares. Hay lista de espera. La mayoría de las mujeres a las que ayudamos son solteras con hijos de hasta ocho años, pero algunas también tienen hijos mayores. Algunas tienen estudios superiores, aunque en muchos casos llegan de otros países y les cuesta homologar sus estudios aquí", explicó. "Hemos abierto un módulo especial para mujeres ucranianas por la desgracia de la guerra", añadió.

El programa ayuda a las madres en varias aspectos, buscando un apoyo integral, tanto a nivel emocional como en asuntos como la búsqueda de trabajo.

Magally es una de las mujeres que recibe ayuda del plan. "Llevo ocho meses en España y he sido discriminada, al igual que otras mujeres. Y en la Fundación nos ayudan. Yo no sabía que era la ESO, y ahora quiero estudiar una FP. Nos hacen ver que no estamos solas. Espero que sigan con esta labor porque ayudan a muchas mujeres", relató.

Fernando García Sánchez , presidente de la Fundación Iberdrola, se dirigió a Magally, y elogió su "valentía", asegurando que estas mujeres son "una referencia".

Por su parte, Jacobo Rey, director xeral de Familia de la Xunta, valoró la labor del programa Madres. "En Galicia tenemos más de un millón de hogares, cada uno con sus necesidades, y es muy difícil llegar a todos. Por este programa, es un gran ejemplo de defensa del intereses general, porque beneficia la inclusión, la igualdad y la protección a la infancia y la familia", aseguró. Destacó que en 2013 en Galicia se destinaban 561 millones en protección social, y ahora, esa cifra ya es el doble.