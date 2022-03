Las precipitaciones de los primeros días de marzo igualan a las de los meses de enero y febrero juntos

El 2022 comenzó con un enero y un febrero poco lluviosos, de los que menos en años. Pero el mes de marzo parece volver a valores más normales para esta época del año y, en los primeros trece días del mes, ya registra tantas precipitaciones como en los dos meses anteriores juntos.



Hasta media tarde de la jornada de ayer se llevan registrados, según datos de la estación meteorológica Coruña-Dique (y cuyos datos recopila Meteogalicia) unos 53 litros por metro cuadrado, mientras que el total de los dos meses anteriores es de unos 56 litros por metro cuadrado.



Marzo se encamina así a ser el primer mes del año con cierta normalidad en cuanto a la cantidad de precipitaciones, ya que los 53 litros hasta ahora se encaminan a superar la media del mes, que según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) se sitúa en los 75 litros.



En comparación, los 36 litros del pasado enero se quedaron muy lejos de la media de 112, mientras que los 20 de febrero tampoco se acercaron 88 litros por metro cuadrado medios.









Reparto





Las precipitaciones de este mes de marzo se han repartido bastante, ya que ha llovido, al menos durante unos minutos, en once de los trece días que llevamos transcurridos, siendo el pasado día 3 cuando más agua cayó (más de 17 litros por metro cuadrado).



En contraposición, de los 36 litros del pasado enero, casi 31 cayeron en una sola jornada, siendo solo cinco, de los 31 días del mes, los que registraron alguna gota de lluvia.



En febrero, por su parte, los 20 litros se repartieron entre 8 de los 28 días del mes. El día con más precipitaciones terminó con poco más de cinco litros por metro cuadrado, un tercio que el día más lluvioso de marzo.









Próximos días





No obstante, la situación meteorológica parece que dará un respiro a los coruñeses en las jornadas de hoy y de mañana, con alternancias de nubes y claros.



Pero será un respiro breve, ya que el agua regresará durante la tarde del próximo miércoles y parece que no nos abandonará hasta principios de la semana que viene, aunque alternando la intensidad durante el fin de semana.



No solo cesará la lluvia para acompañar hoy el inicio de la semana, sino que las temperaturas también aumentarán ligeramente, ascendiendo las máximas hasta los 16 grados (en la jornada de ayer apenas sobrepasaron los diez); mientras que las mínimas subirán hasta los seis grados.



Mañana incluso será una jornada calurosa, ya que el mercurio se podría acercar a los 20 grados en la ciudad, aunque volverá a caer el miércoles hasta los catorce grados.