Los precios del comercio subirán ante el encarecimiento de las mercancías

El comercio local vivirá un incremento de precios en gran parte de sus productos debido al encarecimiento de las materias primas, así como del combustible necesario para el transporte de las propias mercancías. El presidente de la Federación Unión Comercial Coruñesa (FUCC), José Luis Boado, asegura que este alza de los costes se verán “próximamente”, ya que ya se están notando en productos como como complementos, ropa, zapatos y muebles.





“Las pieles, la madera, el combustible... todo hace que los precios suban y esto lo vamos a notar ahora. Hay mercancías que van a subir casi diez euros, como algunos zapatos, por ejemplo”, comenta Boado, quien relata que “algunos comerciantes ya han hecho pedidos y dicen que los precios de todo se han incrementado”.





Con esta inseguridad, el presidente de la FUCC menciona la repercusión que tendrá el conflicto entre Rusia y Ucrania y recuerda que esta subida de costes de producción ya ocurre desde hace meses, cuando, por mencionar un sector, “la venta de coches cayó un 17%”. Por todo ello, la actividad comercial no está viviendo una época dorada. “Todo está un poco estancado, por lo que estamos esperando a ver cómo avanza la economía para poder hacer una proyección. Por lo menos, a día de hoy, tenemos la subsistencia asegurada con las pequeñas ventas de supervivencia”, relata José Luis Boado.





Por otra parte, el Carnaval no está inflando la actividad en el comercio de proximidad. Si bien hay varias actividades programadas para estos días, no se están viendo reflejadas en un aumento de compras por parte de los coruñeses. Los ultramarinos y tiendas de disfraces y textil sí que registrarán un aumento de ventas esta semana, pero no jugarán un papel clave de cara a la situación del sector.





Rebajas

La pérdida de fuerza en la actividad comercial ya se comprobó en la temporada de rebajas, cuando hubo un descenso del 35% en las ventas en comparación con el año pasado.





Ante este complicado momento para el sector, la solución va unida, una vez más, a la movilidad. Por ello, y tras llevar meses a la espera de respuestas por parte del Gobierno local, la FUCC continúa fuera de la Mesa de Movilidad desde el 14 de abril de 2021.