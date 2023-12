Precios a la baja en los pescados y colas de última hora para comprar en la plaza de Lugo

Volvieron las colas y el ambiente navideño al mercado de la plaza de Lugo. Tan solo un día después de la Lotería de Navidad, los coruñeses llenaron los puestos para buscar los últimos ingredientes para sus cenas de Nochebuena. Percebes a 150 euros el kilo, centollas y cigalas a 200 y camarón también superando los 100 euros. Los puestos se vaciaron en cuestión de horas. “Se nota que la gente quiso darse un homenaje e influye mucho la lotería”, dice Belén Nogueira.



Víctor, de Pescados Víctor, se mostraba alegre por la cantidad de gente que acudió este sábado al mercado municipal y reconoció que los precios de algunos pescados, como la lubina, han descendido en las últimas horas. No ocurre lo mismo con los mariscos, ya que, salvo excepciones, su valor ha ido incrementándose a finales de semana.

Actividad

Los placeros, que no paraban quietos ni un momento, recordaban a sus clientes que este domingo el mercado abrirá sus puertas y se espera que también acuda gente para realizar compras de última hora. La actividad se centrará, sobre todo, en recoger encargos, algo que se extiende también a los puestos de carne. En tan solo unos días, con la celebración de Fin de Año y Año nuevo, se repetirá la misma dinámica en las plazas de abastos. No se sabe cuál será la situación del mar para entonces, pero los precios no deberían de subir mucho más, indican algunos placeros.



“Estamos bastante contentos por el tiempo. Hay pescado, no mucha variedad, pero sí cantidad. Hay lubina, dorada y mucho calamar. El rape, sin embargo, está siendo escaso y caro”, dicen desde la plaza de Lugo. Pese a la bajada del consumo en pescado y productos frescos, la tradición de acudir al mercado municipal antes de las fiestas nunca falta.