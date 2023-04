El precio de la almeja en la coruñesa plaza de Lugo escala siete euros en Semana Santa

La Semana Santa se hace notar en los mercados municipales coruñeses. El comentario más repetido por los comerciantes de la plaza de Lugo es que “hay poca gente”, aunque con diferencias. Si unos consideran que el miércoles fue la mejor jornada de la semana, otros apuntan a este sábado como la más beneficiosa. Percebes, cigalas, centollos, almejas, rape, merluza, calamar... los puestos abiertos tenían ayer toda una variedad de productos, pero lo que faltaba, a juicio de muchos, era una mayor afluencia.



“Hay poca gente, como ocurre siempre en Semana Santa. Viene mucho turista estos días, pero no compran”, aseguran desde Pescadería Julia, donde los precios se han mantenido sin subidas. No ocurre lo mismo con las almejas, que han experimentado una escalada de entre cinco y siete euros de media. “Se juntaron los festivos con el hecho de que hay muchas zonas cerradas, así que no hay mucho producto. Diría que los precios están cerca de los que se pueden encontrar en Navidad, con una subida de entre cinco y siete euros. El Día del Padre, por ejemplo, había subido, pero solo uno o dos euros”, explica el presidente de los placeros, desde su puesto de Mariscos Ángeles Rumbo, Pedro Dafonte. Así, la almeja babosa grande se podía adquirir ayer por 33 euros el kilo.

Lo más demandado



El percebe oscilaba este sábado entre los 45 y 95 euros el kilo. “Está más económico que hace dos semanas”, señalan desde Don Crustáceo. El calamar también ha sido otra de las estrellas de esta Semana Santa, “y eso que no ha habido mucho”, comentaba Merchi, del puesto 35.



Mientras, en las carnicerías de la primera planta señalaban que lo más demandado para las comidas han sido los chicharrones o chorizo, filetes rusos, chuletas o filetes, indicaron en carnicería Vidal y carnicería JM.