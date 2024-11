El PP propone ayudar a los concesionarios del parking de Os Mallos para que pueda reabrir

El PP de A Coruña ha registrado una moción para el próximo Pleno con propuestas para Os Mallos que se centran en el aparcamiento público, la urbanización del Agra dos Mallos, las obras entre la avenida de A Sardiñeira y la de Arteixo y la reordenación del tráfico interior.



"En anteriores mociones hemos hablado de la problemática que ha supuesto para el barrio el incendio del aparcamiento municipal, más de 400 coches han tenido que buscar aparcamiento en las calles. A fecha de hoy siguen los trabajos para abrirlo lo antes posible, mientras que de los responsables municipales no se sabe nada", señalan los populares. “El parking sirve de descongestión para el problema del aparcamiento del barrio y ayuda a dinamizar el comercio. No puede estar ni un minuto más cerrado y debemos ampliar el plazo de concesión durante el tiempo que lo esté”, asegura su portavoz, Miguel Lorenzo, quien visitó el barrio acompañado del concejal José Ramón Amado.

Sobre el Agra dos Mallos, los populares muestran su "comprensión hacia las familias afectadas" a la vez que apelan por "una solución para que no se vean abocadas a irse del barrio por no poder pagar sus casas”.

En lo que respecta a las obras entre la avenida de A Sardiñeira y la de Arteixo, los populares critican que la alcaldesa, Inés Rey, organizó una reunión con los vecinos en julioo, cuando todo el proyecto estaba firmado y cerrado. "Una actuación que no satisface a los vecinos, como le dejaron claro, debido a los problemas que ocasiona a hostelería, garajes y negocios, además del colapso cuando la Intermodal esté en funcionamiento", aseguran desde el PP, que explican que las críticas se centran en el carril bici, ya que los vecinos se preguntan por qué se pega a las casas cuando del otro lado no molesta y no impide la instalación de terrazas ni zonas de carga y descarga. “La negativa del gobierno municipal ha sido rotunda a negociar estos cambios, y todo a pesar de que la alcaldesa se comprometió, aún están esperando, a responder a estas cuestiones”, afirman.

Por último, en cuanto a la reordenación interior del tráfico en el barrio, el PP alerta de que la supresión del doble sentido en A Sardiñeira y del giro a la izquierda en la confluencia con la ronda de Outeiro, así como la imposibilidad de girar en la calle Europa con la avenida y el colapso de esta y la rotonda de Eduardo Diz en A Grela cuando funcione la intermodal marcarán nuevos retos: “Es necesario un plan específico de movilidad para esta zona, buscando soluciones que hagan que la vida de los vecinos se vea lo menos alterada posible con la instalación de la tan necesaria Intermodal”.

Ante ello, el PP propone abrir un proceso de información con los vecinos sobre las actuaciones municipales que se están ejecutando y que van a afectar a la movilidad, cumplir la moción aprobada el 11 de abril referida al Agra dos Mallos, ayudar a los concesionarios del aparcamiento público para conseguir cuanto antes su reapertura y prorrogar la concesión por el tiempo que estén inutilizables y modificar el trazado del carril bici en la avenida de A Sardiñeira como piden los vecinos