El PP llevará a pleno el retraso en las obras del parque do Vixía de Monte Alto

Ahora que las obras del nuevo centro de salud de Santa Lucía están más cerca de hacerse realidad tras la recibir aprobación del Sergas, el portavoz municipal del PP, Miguel Lorenzo, anuncia que llevará a pleno otra obra que también se está haciendo de rogar. El parque do Vixía, que se ubicaría en el corazón de Monte Alto.

Lorenzo visitó la zona acompañado de los concejales Carlos San Claudio y Carmen No. Estuvo en el barrio de Monte Alto, donde comprobó la “falta de inversiones y los retrasos en las mejoras anunciadas por el Gobierno municipal”. El portavoz popular recordó que los vecinos llevan cinco años esperando los cambios urbanísticos que se precisan para que los terrenos calificados como equipamiento pasen a ser espacio libre.

Esta medida se aprobó en un pleno en julio del año pasado, sin que haya habido aparentes avances desde entonces. El proyecto había sido una iniciativa del Gobierno de Xulio Ferreiro, pero nunca se concretó. En 2020, Inés Rey retomó la idea de crear esta zona verde de 16.000 metros cuadrados. “Cinco años después de la presentación, el Gobierno municipal no ha movido ni un papel para que pase de ser un anuncio a una realidad”, recriminó el portavoz popular.



Lorenzo considera este un ejemplo de la falta de ejecución presupuestaria del Gobierno de Inés Rey y afirma que en 2024 se dejaron sin gastar tres de cada cuatro euros presupuestados. “Desde que es alcaldesa son ya 300 millones de euros sin gastar en los barrios”, recuerda Lorenzo.



El PP también aprovechó para recordar el problema de la antigua cárcel provincial. Hace casi 20 años, el Ayuntamiento firmó un acuerdo con la Siepse (Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios) por el que cedía terreno para el Centro de Inserción Social (CIS) Carmela Arias a cambio de la vieja prisión provincial. Pero el Ayuntamiento no llegó a hacerse con la vieja cárcel, y veinte años de negociaciones y litigios después, la Justicia anuló el convenio.



Esto beneficia al Ayuntamiento, porque el Siepse le exigía 2,8 millones de euros a raíz del incumplimiento del convenio. Pero el PP critica que no se haya producido ningún avance en las negociaciones para hacerse con una infraestructura, la de la antigua prisión, con “mucho potencial”.



Otro motivo de crítica del PP es el considerable retraso en las ejecución de las obras del mercado de Monte Alto. Deberían haber finalizado en febrero del año pasado y no lo estarán hasta principios del próximo.