El PP insta al Gobierno local a adoptar medidas para frenar la pérdida de pasaje de Alvedro

El PP de A Coruña reclamará en el pleno que el Gobierno local adopte medidas para frenar la pérdida de pasajeros en el aeropuerto. Para ello, asegura la formación, es necesario llevar a cabo “mejoras técnicas, inversiones pendientes, recuperación de destinos y frecuencias y control sobre cancelaciones y cambios de aviones imprevistos”.

Alvedro roza el millón de pasajeros en los cinco primeros meses del año, un dato acumulado mayor que el de 2023. Sin embargo, las cifras mensuales llevan tres meses de descenso en comparación con los mismos periodos del año pasado. Es decir, el aeropuerto cosechó menos viajeros en marzo, abril y mayo que en el ejercicio previo. En marzo el descenso fue de un 3,9%; en abril, del 3,8%; y en mayo, de un 1%.



“La recuperación de las cifras previas a la pandemia está siendo muy complicada. No se ha desarrollado una estrategia pensada ni consensuada con el sector. Alvedro es el único aeropuerto gallego que no ha recuperado aún las cifras de pasajeros de 2019. No hay un plan municipal para recuperar los destinos y frecuencias perdidas”, resaltan los populares. En los últimos días, añaden, “también se han producido quejas por la cancelación de vuelos sin mayor explicación y la disminución de plazas en los aviones al cambiar los habituales por otros de menor tamaño”.

Otro de los motivos del descenso de pasajeros, considera el PP de A Coruña, es el desvío de los vuelos cuando el cielo está cubierto por niebla espesa que no permite a los pilotos ver la pista para hacer la maniobra de aterrizaje. A pesar de que la cabecera norte cuenta desde el 2008 con el sistema ILS de la categoría tres, la más precisa, que permitirían tomar tierra con visibilidad prácticamente nula, seguimos relegados a categoría dos, con unos mínimos bastante más altos.



El 65% del pasaje de Alvedro es de negocios. Por tanto, “la cancelación de vuelos afecta sobre todo a las empresas, sobre todo cuando producen en los primeros de la mañana. Por tanto es necesario acometer actuaciones”, concluye.