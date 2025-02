El PP enmienda los presupuestos de A Coruña y tiende la mano al BNG

El portavoz del PP en A Coruña, Miguel Lorenzo, anunció este miércoles que en el Pleno presentará una enmienda al presupuesto para 2025 que incluirá cambios en las bases de ejecución, “porque queremos transparencia, realizar nuestra labor de control y fiscalización y saber lo que hace el gobierno municipal con el dinero de todos los coruñeses”, y el incremento de partidas relacionadas con barrios, bienestar, vivienda, seguridad, comercio local, deportes, cultura o educación".



El presupuesto, explican desde las filas populares, mantiene la subida de todos los impuestos a todos los coruñeses e incluye nuevos aumentos como la tasa turística o la subida de la tasa de recogida de basura en un 33%, “a pesar de lo cual aumenta los recortes sociales y disminuye las inversiones en los barrios, al contrario de lo que afirma la alcaldesa”.

Pero lo más grave de estos presupuestos, asegura Miguel Lorenzo, es la modificación de las bases de ejecución y que en caso de que se aprueben será una entrega de todo el poder a Lage Tuñas y un "menoscabo de la transparencia y de la democracia que debe existir en la gestión municipal". “Por eso hago un llamamiento al BNG y una advertencia de que si estos presupuestos que irán unidos a una cuestión de confianza que no conllevará una moción de censura, será aprobados como van”, subrayó.



“Lo que pretenden hacer es gravísimo porque supone sustraer al Pleno competencias en materia de fiscalización de la gestión del presupuesto así como de la transparencia en su ejecución y por otro lado, como advierte el interventor, supone un descontrol en la ejecución del gasto”, señala Lorenzo.



Estas modificaciones, explican, consisten en cambiar las competencias a la hora de aprobar las transferencias de crédito. En las bases anteriores las transferencias entre capítulos del presupuesto eran competencia de la Corporación y ahora pasarían a ser de Alcaldía, al igual que las de créditos de personal.



También la modificación de las transferencias en los anexos de inversiones y de convenio, pasarían a ser de Alcaldía. Al igual que los incrementos de créditos para pagar productividad a los trabajadores. También dice el interventor que no queda claro si Alcaldía puede crear nuevos convenios e inversiones sin pasar por el Pleno.



“Por último, y lo más grave, es que cuando se exceda del crédito de una aplicación o se utilicen créditos de otras aplicaciones vinculadas, es necesaria la autorización de la concejalía de Economía. Es decir, Lage Tuñas va a poder controlar el cien por cien y a hacer lo quiera con el presupuesto y será necesario que él autorice al resto de concejales cualquier tipo de modificación, dejándoles sin ningún tipo de autonomía respecto a la ejecución del presupuesto”, afirma el portavoz popular.



Por eso presentaremos una enmienda “que hoy le entregaré al BNG para intentar llegar a un acuerdo, porque no podemos consentir que en este juego donde el gobierno tiene las cartas marcadas permitamos que a través de una cuestión de confianza, que no se va a aprobar pero que como no llevará aparejada una moción de censura se aprobarán unas bases que darán todo el poder al gobierno y quitan al Pleno las facultades de fiscalizar la labor en la gestión del presupuesto y sobre todo la falta de transparencia de todo lo que hagan al respecto”.