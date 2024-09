El PP denuncia retrasos en la obra del mercado de Monte Alto e Inés Rey le acusa de crear “bulos”

Las obras en el mercado de Monte Alto generaron ayer un cruce de acusaciones entre el Partido Popular y la alcaldesa, Inés Rey. Mientras los primeros denunciaron el retraso de la reforma, la segunda los acusó de crear “bulos”. Los populares aseguran que la obra “solo lleva certificada menos del 30% de su importe cuando ha transcurrido más del 80% del plazo”.



La formación de Miguel Lorenzo sostiene que, desde la primera certificación de la obra, en noviembre de 2022, hasta la última a la que han tenido acceso, en julio de 2024, “solo se habían certificado como ejecución de obra 2.845.416 euros de los 9.903.103 en los que está adjudicada”. Esto supone, dicen, un 28,7% del total. “Además, de estos 2,8 millones de euros certificados, 759.527 corresponden a los gastos del mercado provisional y no a ejecución de la obra propiamente dicha”, añaden los populares. Otro de los factores denunciados por el PP de A Coruña es que “entre noviembre de 2022 y julio de 2024, periodo de las certificaciones, habían transcurrido 21 de los 26 meses en que está adjudicada la obra, lo que supone un 80,7% del total. El plazo de ejecución comenzó en noviembre de 2022, cuando se firmó el contrato, el 2 de noviembre, y comenzaron las certificaciones de obra, y finalizará en enero de 2025. Todo hace prever que este plazo no se cumplirá”.



Preguntada sobre esta cuestión en rueda de prensa, la regidora se mostró tajante: “El PP, no sé si por desconocimiento o mala fe, no sabe contar, porque cuenta desde ocho meses antes del inicio de la obra, no desde que empezó; cuenta desde el inicio de los trámites y la adjudicación, pero cada uno interpreta los números como quiere”.

“Lo que hacen es mentir”

Inés Rey recordó que la renovación del mercado se retrasó porque “dejamos que los niños acabaran el curso en la guardería y dimos un tiempo para que los usuarios del parking encontrasen alternativas, además de que el supermercado Gadis pudiese hacer el traslado con tiempo”. Contando desde el inicio real de la obra, dijo, “vamos en plazo y no llevamos retrasos. Aquí quien lleva retraso es el Partido Popular en su vuelta a la política seria si quieren, como mínimo, aspirar a ser algo en esta ciudad”. La regidora insistió en que lo que hacen los populares es “contar desde el acta de replanteo, cuando saben que la obra empezó después y conocen las causas. Lo que hacen es mentir, faltar a la verdad deliberadamente, y mentir a los vecinos que saben perfectamente cuándo empezó la obra porque lo vieron desde su ventana”.

Además, acusó al PP de “crear bulos” para “desprestigiar” la mayor inversión que se ha hecho en Monte Alto en años, algo, bajo su parecer, “lamentable”. Para concluir su respuesta, Rey señaló que “si quieren contamos el porcentaje de obra ejecutada desde que Miguel Lorenzo era concejal de Gobierno, a ver cuánto va. Si quieren hacer política, bienvenidos. Si quieren dedicarse a los bulos y a estar engañando, creo que no es el sitio. La obra no va con retraso”.



Tras las palabras de la alcaldesa, el PP emitió un nuevo comunicado en el que acusan al Gobierno local de “cubrir su ineficacia con descalificaciones como por ejemplo, ya hizo con Casas de Franco, cuando dijo que no podía hacer lo que ahora sí hará o las obras de Pelamios, cuando negó problemas en el parque infantil denunciados por el PP que ahora arregla”.

La reforma, que cuenta con un presupuesto de 9,9 millones de euros, durará 26 meses. El Gobierno local estima que los trabajos concluyan a finales del año que viene. Si en mayo ya se dejaba ver la estructura de la nueva escuela infantil, en agosto ya se estaba rematando y solo faltaba la rampa de acceso a la cubierta en la escuela, que se encuentra en la esquina de la avenida de Hércules con la calle Cuento. El mercado tendrá cuatro accesos principales y dos ascensores, uno de ellos interior y otro exterior en uno de los laterales. Los locales vecinales también cambiarán de una forma importante, ya que ahora serán exteriores.