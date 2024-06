El PP denuncia el "gatopardismo" del Gobierno Local de A Coruña

El portavoz municipal del PP, Miguel Lorenzo, condensó su opinión sobre la reestructuración del Gobierno local en unas pocas frases "un ejercicio de gatopardismo". Es decir, "cambiarlo todo para que nada cambie". Por un lado, Lorenzo cree que la alcaldesa, Inés Rey, al eliminar las tres grandes áreas y encargar a cada concejal encargarse de un distrito está reconociendo implícitamente las críticas del PP: el Gobierno local era demasiado vertical e ineficiente y no era lo suficientemente cercano a los ciudadanos.

Por otro lado, calificó los cambios de "operación de maquillaje". Primero, porque el teniente de alcalde, José Manuel Lage, sigue manteniendo gran parte de su poder, decidiendo sobre los contratos más importantes a través del área de Planificación Estratégica. Segundo, porque según Lorenzo, los directores de área que él seleccionó personalmente siguen cada uno en sus puestos y, a través de ellos, Lage puede controlar las distintas concejalías.

Lorenzo se negó a valorar los cambios de competencias (Yoya Neira abandona Bienestar Social y pasa a Medio Ambiente, cuya anterior concejala, Noemí Dïaz, pasa a su vez a Movilidad y la de Movilidad, Nereida Canosa, en Bienestar Social). Pero el portavoz popular reconoció que "llaman poderosamente la atención" . Primero porque Medio Ambiente es un área muy tensa, con los contratos como los de Nostián por aprobar y con una huelga de recogida a punto de iniciarse. También Movilidad, que tiene por delante el desafío del nuevo contrato de buses.

Lorenzo también recordó que el esquema de un concejal por distrito ya lo hace el PP en la oposición, con la idea de acercarse más a la calle. Algo, asegura, que le vendría bien a la alcaldesa. "No está a pie de calle, no se la ve en los barrios y es sabido que no le gustan las críticas" y quizá por eso "el último año es en el que más manifestaciones vecinales ha habido en los barrios".

Según el PP, un verdadero cambio habría implicado el cese no solo de Lage, sino también el de Gonzalo Castro (concejal de Cultura y TUrismo ahora y antes concejal del área de Promoción y Fomento de la ciudad) así como a la Concejala de Seguridad Ciudadana, Montse Paz, habida cuenta del aumento de la delincuencia.