El PP coruñés denuncia que "el multipartito daña el prestigio del sector pesquero y marisquero”

El portavoz del PP en A Coruña, Miguel Lorenzo, destacó este jueves que “la Xunta de Galicia está desplegando un operativo de más de 200 profesionales para recoger las bolitas de plástico que llegan a nuestras costas, en colaboración con ayuntamientos y está monitorizando la situación de las playas de los 30 municipios donde se detectaron pellets y los operarios están retirando tanto estos materiales como otros plásticos que se encuentran en los arenales”.

El portavoz de los popular asegura que la Xunta de Galicia y los ayuntamientos no descansarán hasta que las playas estén totalmente limpias: el dispositivo de limpieza permanecerá activo hasta ese momento. “Lo que lamentamos es que el Gobierno central jamás se ha tomado en serio una situación que debió abordar hace más de un mes. Como Administración competente en salvamento marítimo y lucha contra la contaminación marina, el Gobierno central recibió el pasado 8 de diciembre una comunicación del Gobierno de Portugal avisándoles de que el carguero “Toconao” había perdido seis contenedores, como confirmó el miércoles la ministra de Transición Ecológica”.



“Su última excusa para no actuar es que la Xunta no elevaba el nivel del plan autonómico por contaminación costera (Plan Camgal), mientras que el Gobierno central no activó absolutamente ningún protocolo desde el 8 de diciembre y sigue sin hacerlo. Tampoco necesita esta decisión de la Xunta para actuar esta vez, por lo que deberá aclarar también por qué, a pesar de tener todas las competencias en Salvamento Marítimo, no estableció ninguna vía de comunicación oficial con la Xunta en casi un mes”, señaló.

Lorenzo recordó que si los pellets llegan a la costa “es porque nadie los ha interceptado en el mar, donde es competencia exclusiva del Gobierno. Todos los esfuerzos de limpieza son estériles si el Gobierno no actúa en el mar para prevenir la llegada del plástico”.

El popular reiteró que “lo que hay que hacer es retirar todos los plásticos, en el mar y en la tierra. Aprovechar esto y dañar el prestigio de nuestro sector pesquero y marisquero con bulos y fotos falsas para intentar arañar un par de votos es un ataque directo a Galicia. Ya lo dijo el presidente de la Federación Nacional de Cofradías: ‘Algunos están aprovechando que en 40 días hay elecciones y al final lo pagarán pescadores y mariscadores’”.