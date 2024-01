La UDC convoca a voluntarios para limpiar pellets de la playa de las Lapas

La UDC se sumará a los trabajos de limpieza de los pellets en la playa de las Lapas. La Oficina de Medio Ambiente de la Universidad puso en marcha una iniciativa de voluntariado para eliminar estas bolitas de plástico el viernes 12 de enero entre las 10.30 y las 12.30 horas. Quienes quieran inscribirse pueden hacerlo en el formulario de su web, pero hay un número limitado de plazas.



“Na OMA (Oficina de Medio Ambiente) sempre facemos limpeza da praia tres veces en cada curso para a sensibilización da comunidade universitaria na problemática do lixo mariño”, apunta Verónica Torrijos, técnica de Medio Ambiente e impulsora de la propuesta. “Tamén recibimos chamadas de estudantes e persoas traballadoras preguntando se íbamos a facerlo”.



Para actuar con eficacia, Torrijos afirma que se seguirían los protocolos recomendados por la Asociación para la Defensa Ecológica de Galicia (Adega), dada su experiencia en la limpieza de playas y para aportar una unidad con el resto de voluntarios en lugar de actuar por su cuenta. También critica las medidas tomadas por el Ayuntamiento al usar maquinaria en playas turísticas como Riazor u Orzán: “Están metendo maquinaria pesada, que non é bo ambientalmente por todas as comunidades de microorganismos que perden a vida, e neste caso están enterrando literalmente os pélets. Eso dificulta moitísimo a limpeza, por non dicir que a impide completamente”.

Un problema conocido

Torrijos añadió que ya habían encontrado pellets anteriormente. La técnica medio ambiental de la UDC asegura que hallaron bolitas similares en trabajos anteriores al vertido del buque ‘Toconao’ del pasado diciembre. “Non é a primeira vez que aparecen este tipo de residuos. É algo que está constatado. De feito, nós temos mostras que o demostran de anos atrás”, aseguró Torrijos. También recordó la importancia de tener en cuenta que no sólo se hallaron en A Coruña, sino en otros puntos del litoral.



A pesar de que el número de inscritos para el 12 de enero es limitado, existe la posibilidad de que en el futuro próximo se lleven a cabo más limpiezas si se percibe una cantidad suficiente de voluntarios en las listas de espera de esta convocatoria. Según explica, el cupo de estas convocatorias se debe a las herramientas. La Universidad sólo puede proporcionar el equipo necesario a estos grupos y sobrepasar su número sólo dificultaría las labores en las playas gallegas.