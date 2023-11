PP de A Coruña: “Ni ellos (PSOE y BNG) se creen que vayan a ejecutar el preuspuesto"

El PP de A Coruña criticó este jueves la aprobación de los presupuestos municipales gracias al pacto entre el PSOE y el BNG: “Ni ellos se creen que vayan a ejecutar el presupuesto; en el Pleno ya deslizaron que podría tener una vigencia superior a un año. Hablan de estrategia 2050 cuando ni ejecutan el presupuesto de un año ni la Agenda 2030. Es un despropósito”



El viceportavoz popular, Roberto Rodríguez, señaló desde Voces de A Coruña, sin embargo, que valorar que se presentase un nuevo presupuesto "porque van 632 días desde que trajeron el último e Inés Rey solo aprobó dos en cuatro años".

“No hablan con nosotros, pero no están ninguneando al PP, sino a los más de 42.000 coruñeses que nos votaron. Tenemos 600 propuestas porque nos hemos reunido con asociaciones y vecinos de todos los barrios”, criticó Rodríguez, que aseguró que "A Coruña no necesita un gobierno progresista, necesita uno de progreso, que no es lo mismo, y no es posible sin contar en el Partido Popular”.

En referencia a los nuevos presupuestos, los calificó de "un engaño y un fraude porque los ingresos están inflados, no serán capaces de ejecutarlo (en 2022 dejaron 100 millones sin ejecutar y en inversiones dejan dos de cada tres euros ,explicó) y duplica la deuda con los bancos hasta 90 millones, 356 euros por cada coruñés”.