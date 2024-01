El PP de A Coruña insta a elaborar un plan estratégico de deporte escolar

El PP de A Coruña ha presentado una moción para la elaboración de un Plan Estratégico de Deporte en Edad Escolar, reformulando programas adecuados a la realidad actual y deportiva y dirigiendo la actividad de iniciación hacia proyectos deportivos de centro, en colaboración con la Fundación Deporte Galego, con el fin de poner en manos de los alumnos los mayores recursos posibles.

Los populares también proponen la puesta en marcha de un plan estratégico con los centros escolares para mejorar sus instalaciones deportivas, dotándolas de cierre, pavimento deportivo e iluminación adecuados para la práctica del ejercicio y de partidas presupuestarias adecuadas.

Además, también piden la participación activa en el programa XOGADE de deporte escolar que organiza la Xunta de Galicia, donde el seguro deportivo, la organización y el transporte serán gratuitos para los escolares y recuperar los juegos deportivos locales de A Coruña.



El ayuntamiento dispone de escuelas deportivas municipales siguiendo una estructura similar a otros de nuestra provincia, en las cuales se ofertan plazas para niños comprendidos en edades entre 6 a 16 años, señalan los populares. No obstante, no participa en XOGADE ni organiza juegos deportivos locales para los usuarios de las escuelas. Además, existe malestar en familias porque no han podido solicitar el BonoDeporte de la Xunta dirigido a las ayudas de equipamiento deportivo o prestación del servicio porque el ayuntamiento no está inscrito en este programa, aseguran.

"La estructura deportiva municipal se ha quedado en los años 80, sin haber existido una modificación en la oferta dirigida a este sector de la población, teniendo la actividad física y el deporte una relevancia y una presencia en la vida de la población en edad escolar como un factor cultural destacable. Por esta razón se considera de máxima importancia que los niños y niñas disfruten de buenas experiencias relacionadas con la actividad física y el deporte, ya que de esta manera potenciará la práctica deportiva a lo largo de su vida", certifican.