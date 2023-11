El PP de A Coruña apoya a las limpiadoras de Correos en huelga

El PP de A Coruña insta al Gobierno municipal a interesarse por la situación que atraviesan las trabajadoras de limpieza de Correos de nuestra ciudad, en huelga desde el mes de septiembre como el resto de sus compañeras en Galicia, porque no cobran sus nóminas desde el mes de julio.

Miguel Lorenzo y Roberto Rodríguez se reunieron con representantes de estas trabajadoras, que lo están pasando muy mal, señalan desde la formación. “Muchas no pueden pagar el alquiler o, tienen que acudir a la ayuda de alimentos porque no tienen ingresos desde julio. Este problema lleva meses sin resolver. Es duro, no son grandes sueldos y además no se lo pagan. Lo están pasando muy mal”, explica Lorenzo.



Según los trabajadores, la deficitaria licitación del contrato provocó que solo se presentase una empresa con una propuesta por debajo de los costes reales de las condiciones y los salarios. El 1 de junio la empresa trasladó que no abonaría las nóminas porque el contrato no cubría los gastos y no les paga desde entonces.



“No es admisible lo que está ocurriendo con estas trabajadoras en nuestra ciudad ni con las 285 trabajadoras gallegas de esta concesionaria de la limpieza en Correos. No cobran desde julio, están en huelga desde septiembre, nadie las recibe y no hay arreglo a la vista”, destaca Lorenzo.

"El Gobierno del Estado no puede seguir de brazos cruzados y el municipal no puede seguir de perfil y desde el Grupo Popular instamos a buscar y apoyaremos una solución urgente a su desesperada situación”, trasladó a las trabajadoras.