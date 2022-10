Policía Nacional y Local coinciden: “Cada vez hay menos gente en la calle”

La sede de Ascega (Asociación de Emprendedores de Galicia) acogió ayer un acalorado debate (a lo que no fue ajeno la presencia de Vox entre el público) sobre uno de los temas del momento: la creciente inseguridad ciudadana. Ascega invitó a los representantes de todos los grupos municipales, que acudieron –con excepción del PSOE–, pero quienes aportaron datos más clarificadores fueron los representantes de la Policía Nacional y Local, que señalaron que, simplemente, no tienen suficientes recursos: “Cada vez hay menos gente en la calle”.



La intervención de los agentes tuvo lugar durante el turno de preguntas. El primero de ellos en hablar fue Manuel Freire, de la asociación profesional de la Policía Local, que aunque reconoció que la delincuencia ha crecido, “A Coruña no es una ciudad tan insegura”. Eso sí, consideró importante poner remedio antes de que la situación se descontrolara y denunció que debería haber 409 agentes municipales para que se cumpliera la proporción con los vecinos, pero actualmente solo hay “a día de hoy, octubre”, 312.



Es cierto que se permite una tasa de reposición del 125%. Es decir, que si se jubilan 20 policías locales, la ley permite que el Ayuntamiento ingresen 24 pero, como indicó Freire, de 124 en el primer año de este mandato entraron cinco policías y el otro dos: “Para este año se va a hacer una tasa de reposición total, pero tras aprobar la oposición hay que formarse en la Academia de Seguridade, así que se tarda un año, y cuando lleguen los nuevos, habremos perdido otros 24 policías. Siempre vamos a seguir bajando”.



En respuesta a las quejas vecinales de que no se atienden las llamadas que hacen a la sala del 092, Freire comentó que la Policía Local divide la ciudad en cuatro partes. Hasta hace poco, cada parte tenía un coche patrulla, una furgoneta con dos policías y dos motoristas. Es decir, seis agentes por sector. “No es que no vengan por dejadez. Tal y como está dividida la ciudad, cuando pasa algo en concreto, hay que enviar patrullas de una zona a otra zona. Si ya ocurre algo, y hay patrullas en un incidente, estás dejando dos zonas desvalidas. Si cada vez somos menos policías, es más difícil”. Freire también ilustró a los presentes sobre la existencia de unidades operativas recientemente formadas, como las de violencia de género.



En progresión

Todo esto consume los escasos recursos de la Policía Local, pero sus compañeros de la Nacional tampoco lo tienen más fácil, como indicó el inspector jefe Germán Lago, comisario del distrito norte y presidente del Sindicato Profesional de Policía (SPP), que agrupa a los mandos.



Lago comenzó señalando que, aunque en todas las ciudades ha crecido la delincuencia, en A Coruña la progresión ha sido más pronunciada. “Su población es estable, pero cada año aumentábamos el número de delitos en 300/350, pero en los dos últimos años hemos incrementado en 2.489. La progresión es mucho mayor, y en los que va de año, el 29% han sido hurtos, y las estafas informáticas un 18%”. Son, como el propio Lago señaló, delitos no violentos, pero las lesiones se han incrementado un 5%, los robos con fuerza un 4% y con violencia e intimidación, un 2%.



También denunció que se han sacado policías de la calle para atender la sala del 091, que ahora coordina todas las grandes ciudades gallegas. Esto supone investigar más delitos, más llamadas y seguimos siendo los escasos policías de hace tres o cuatro años”, concluyó.



Por su parte, Borja Varela, del sindicato policial CEP, volvió a incidir en el problema de la falta de presencia policial en la calle. “La progresión de los delitos en diez años ha sido brutal. No así la presencia policial: hace diez años la Policía Nacional tenía una media de coches por turno, actualmente nos cuesta sacar tres radiopatrullas. Los delitos han aumentado y las patrullas han disminuido”.



La inmigración

Los representantes políticos variaron en su enfoque. Todos reconocían la falta de agentes municipales, pero mientras BNG, Podemos y Marea señalaban que no solo se podía poner el foco en la vigilancia, sino también en el aspecto social, en temas como la desigualdad, la pobreza y la falta de recursos como la vivienda, el PP cargaba las tintas en el caso de la okupación, La sorpresa la dio Vox, cuya representante Eva Castro, entre el público, puso el acento en la inmigración, lo que incomodó a muchos. Sobre todo cuando un vecino de Os Mallos declaró al respecto: “A mi mujer le he tenido que prohibir salir a la calle si no va conmigo”. Aquello levantó ampollas y muchos fueron los que protestaron por un discurso que calificaron de racista y machista.



Sin embargo, el inspector jefe Lago reconoció tras finalizar el debate: “Hay mucho más delincuente extranjero al que no se le puede extraditar, que comete pequeños delitos y eso hace que aumente un montón la delincuencia”.



Lago negó que se tratara de un enfoque xenófobo: “No es normal que un 11% de la población cometa el 20% de los delitos aproximadamente”. La población en A Coruña es estable (245.000) pero la población extranjera ha aumentado y asegura que no se quejan del extranjero que viene a trabajar, pero si de algún tipo, como jóvenes okupas magrebíes. “Son datos públicos, sin prejuicios”, afirmó, al tiempo que aseguraba que es necesario actualizar el plan de seguridad.