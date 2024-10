La Policía Local evita que los sintecho regresen a la cúpula de los Mariño

Durante los últimos años, la cúpula de la finca de los Mariño, en el Matadero, ha sido uno de esos refugios donde suelen reunirse los sintecho. A pesar de estar expuesto al relente proveniente del océano, el techo que ofrecía a los que no suelen tener ninguno era demasiado bueno como para desperdiciarlo, aunque echaran de menos las paredes. En todo momento había siete personas allí, dormitando sobre los bancos de cemento, pero hace días que no se les ve. La Policía Local vigila para que no regresen al que ha sido su dormitorio durante los últimos años.



Fue hace una poco más de una semana cuando se les desalojó puesto que la zona iba a ser el escenario del campeonato de España de Surf ‘King and Queen of the Bay”. en el Orzán, pero lo cierto es que desde tiempo a atrás se han estado tomando medidas para reducir la presencia de individuos marginales en esta zona. En julio de este mismo año se retiró la escalera de madera que permitía el acceso desde la plataforma hasta la rocas. En esa zona también dormían a veces sintecho. En ocasiones, bajo el paseo Marítimo se han llegado a construir galpones y se habían acumulado colchones, mantas e incluso mesas y casas y otros residuos que han tenido que retirar los operarios de la concesionaria de limpieza municipal.



Peleas

Como suele ocurrir entre individuos marginales, a veces estallan peleas, por sitios para dormir o por cualquier otro motivo. En diciembre, más de una docena de agentes del 092 intervinieron para disolver una trifulca en la que llegaron a detener a tres jóvenes inmigrantes irregulares. En la refriega hubo varios heridos, todos de carácter leve.



Al impedir que regresen, se intenta evitar tanto que se generen estos problemas como la basura que se concentra, porque la zona acaba siendo evitada por los vecinos que bajan hasta la finca de los Mariño a pasean o para disfrutar de las vistas. Algún indigente ha tratado de volver allí, pero los policías locales le han indicado que se fuera.



Aunque existen varios lugares donde pueden pedir asistencia y cobijo, muchos sin techo prefieren mantener su independencia. Esto genera algunos problemas: la semana pasada, se produjo un incendio en otro refugio bajo el puente de la ronda de Outeiro que salva Alfonso Molina