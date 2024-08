Polémica por el Plan Especial que Sada plantea en Veigue, que obliga a reubicar dos campings

Esteban Álvarez, del camping Velo Mar de Veigue, explica que la relación con el Ayuntamiento de Sada no pasa por su mejor momento. Critican el Plan Especial con el que el Gobierno de Benito Portela quiere reordenar y proteger ese núcleo de población, que abarca unas 800 fincas y que prevé la reubicación tanto del camping Velo Mar, en Cirro, como del de San Pedro, en el arenal del mismo nombre, y el restaurante O Brozo. “Quieren expropiarnos por una miseria”, denuncia.



Hace unos meses el Ejecutivo local realizó unas jornadas informativas para explicar este Pepoid –Plan Especial de Protección, Ordenación, Infraestruturas e Dotacións–, pero Álvarez reconoce que el público no quedó satisfecho: “No dejaron nada claro, la gente salió mosqueada porque no explicaron nada. Ellos quieren expropiarte por lo mínimo y ya está”, lamenta el gerente.



“Es un camping histórico en la zona, si reubican ya no será lo mismo. La gente viene por dónde estamos”, indica Esteban Álvarez, que califica el Pepoid de “absurdísimo, con muchos errores”. “Hemos presentado alegaciones y estamos a la expectativa de que contesten. Hay muchos vecinos afectados y casas que quieren tirar”, concluye.



Un requisito indispensable

El Ayuntamiento asegura que solo están cumpliendo los requisitos marcados por la Xunta tras la aprobación del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) en 2009. “Buscamos diminuír a presión sobre a costa e evitar o colapso na circulación; servirá para poñer en valor unha zona xa de por si preciosa e non é un capricho, é o que temos que facer”, señala el alcalde, Benito Portela.



Será necesario realizar un estudio de carga de las playas de Cirro y San Pedro para resolver las necesidades respecto a accesos y aparcamiento. La idea es afectar lo menos posible a las viviendas y negocios y se calcula que el documento se aprobará a mediados o finales de 2025, tras recibir los informes sectoriales y analizar las alegaciones –unas 100–.



“Sempre se priorizará o punto de vista do interese xeral, entendemos que os cambios sempre son traumáticos pero incluso a nova ubicación dos campings permitiríalles realizar investimentos ou actuacións que agora non poden”, apostilla Portela.

Acción desinteresada

Álvarez ensalza una de las actuaciones que él mismo llevó a cabo “por el bien de todos los bañistas”. Asegura que, gracias a su mediación con la propietaria de dos fincas cercanas a Velo Mar, se ha dotado de aparcamiento a la playa de Cirro, evitando los episodios de colapso que caracterizan a esta ubicación.



“Aquí no hay nada de aparcamiento y yo le pedí a la dueña que nos dejara la finca para desbrozarla y aparcar coches. Yo tengo que llamar a la policía cada dos por tres porque las caravanas aquí no pasan al haber coches en doble fila. De esta manera, yo me moví para solventar el problema, lo hizo el camping, no el Ayuntamiento”, declara Esteban Álvarez.