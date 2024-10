Polémica por unas charlas en la UDC de una exportavoz de presos etarras

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) cargó este jueves contra la Universidad de A Coruña por la participación en charlas sobre violencia de género y acoso sexual de Aitziber Bañuelos Ganuza, porque “es conocida la actividad llevada a cabo por esta persona como portavoz de las Gestoras Pro Amnistía, locutora y representante pública de los presos de la organización terrorista ETA”, lamentó en un comunicadfo.

El SUP manifestó la “más rotunda condena a la participación” de esta profesora “en un foro público como es la Universidad” “El sufrimiento causado en forma de muertos, heridos y desplazados durante décadas por parte de la organización terrorista ETA, a la que esta persona representa, no debería hacerla digna de ningún reconocimiento, participación o contratación en una institución tan importante e imprescindible para la sociedad como es la Universidad”.



Además, el sindicato policial considera “muy grave que con dinero público se esté financiando a personas con el currículum político reseñado”. Los policías exigen que “se reconsidere la participación de Bañuelos en las jornadas a impartir en dicha institución, así como su contratación en éste y otros eventos a celebrar en la misma”.



La Universidad rechaza la petición realizada por el sindicato policial para que se anulen las charlas, que constan de tres sesiones online de cuatro horas y cuyo comienzo está fijado para el lunes. En primer lugar porque, cuando se la contrató, se evaluó el currículum, los conocimientos y la experiencia en la materia de Bañuelos, sin preguntar por su ideología, ni por sus afinidades políticas. “A Universidade é un espazo plural, que debe partir dun principio de neutralidade ideolóxica e de escrupuloso respecto á liberdade de expresión individual das persoas que a integran, sen promover nin censurar ideoloxías”, apuntó la UDC en su escrito de respuesta.



Además, la Universidad afirmó que Bañuelos “nin está, nin foi encausada nun sumario nin en ningún proceso xudicial”. Insiste en que cuenta con una gran trayectoria como educadora social y como especialista en violencias machistas, lo que potencia su elección como ponente. Por último, la entidad herculina subraya que “las evaluaciones de las personas participantes en estos cursos han sido durante estos tres años muy positivas”.