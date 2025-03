Poetas Di(n)versos regresa este lunes al Ágora

Este lunes, 31 de marzo, se celebrará la segunda sesión del año del ciclo Poetas Dice(n)versos, un programa dirigido por la Premio Nacional de Poesía Yolanda Castaño. Luego de la suspensión por motivos de salud de uno de los participantes de la sesión de febrero, mañana a las 20.00 horas el auditorio del Centro Sociocultural Ágora recibirá al angolano Ondjaki y al padronés Séchu Sende. La entrada será libre hasta completar capacidad y el recital se podrá ver en directo a través del canal de Youtube de Poetas Dice(n) versos. “Desde lo Gobierno de Inés Rey seguimos apoyando una iniciativa genuina y única a nivel gallego que permite a la ciudadanía conocer y disfrutar live de grandes nombres de la poesía, tanto del país como internacionales”, apunta Gonzalo Castro, concejal de Cultura y Turismo.

Ondjaki, es doctorado en Estudios Africanos. Narrador y a veces poeta, también escribe para el cine. Es miembro de la União de los Escritores Angolanos. Su extensa obra literaria está formada por cinco novelas, cuatro colecciones de cuentos, seis poemarios y seis libros infantiles. Como poeta se estrena en 2000 con el libro ‘Actu Sangíneu’.

Recibió prestigiosos premios internacionales cómo lo Sagrada Esperança, en Angola, en el año 2004, el José Saramago en Portugal en el 2013 o el Premio Littérature-Monde en el año 2016 con su libro Los Transparentes. Está traducido a diversos idiomas. No año 2023, la Universidad de Évora le otorgó el Premio Vergílio Ferreira por el conjunto de su obra.

Por su parte, Séchu Sende además de filólogo, docente, activista y regueifeiro, es creador de poesía oral, escritura y audiovisual. Su obra narrativa, caracterizada por la reflexión sobre temas como el ecologismo, la lengua, la identidad y la memoria, se destaca con títulos como ‘Made in Galicia’ o ‘La República de las Palavras’. No terreno divulgativo, dio al prelo el ensayo ‘El povo improvisador’ La estos títulos se suman los poemarios ‘Odiseas’, ‘Los cavarlos estám a viver las nossas vidas’ y ‘Animales’. También utiliza la poesía en las redes sociales, en la publicidad social, en la pedagogía o en la música. No campo de la improvisación oral, participa en el movimiento de la Nueva Disputa dialéctica improvisada.