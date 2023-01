Podemos y EU de A Coruña, a la espera de la Marea para formar una fuerza progresista

Podemos celebró ayer una asamblea para presentar su estrategia electoral de cara a las elecciones municipales del próximo 28 de mayo. Como ya anunció la formación en el mes de octubre, la candidatura será conjunta con Esquerda Unida (EU) bajo las siglas de Unidas Podemos. Cada partido ya ha elaborado su lista, siendo Isabel Faraldo (Podemos) –que no pudo acudir por motivos de salud– y Carmen Armada (EU) las número uno. Faraldo, sin embargo, será la cabeza de lista de la propuesta conjunta, aunque estaría dispuesta a “dar un paso atrás” y renunciar a esta posición si la Marea Atlántica decide sumarse a una fuerza progresista y, de forma consensuada, elegir a otra persona que represente “una alianza entre iguales”.



El número dos de Podemos, Asís Pardo, y la número tres, Inma Rojas, explicaron que la formación se ha puesto en contacto hasta en dos ocasiones con la Marea Atlántica, pero la respuesta de esta última fue que estaba inmersa en procesos internos. Desde entonces, dijeron, “no se sabe nada”. Eso sí, tanto Podemos como EU se mantienen a la espera de la Marea y por ello todavía no han elaborado una lista conjunta. Como plazo máximo marcan finales de febrero o principios de marzo. Si por entonces no hay respuesta, advirtieron que no están dispuestos a que las negociaciones lleguen al último minuto porque “no da buena imagen ni gusta al electorado”.

Vocación de gobernar



La plataforma Unidade Coruña propuso que los tres partidos formen una candidatura unitaria progresista. La única línea roja es que “Podemos se va a presentar a las elecciones”. La pelota, indicaron, “está en el tejado de la Marea”. Si finalmente se integran las tres fuerzas, el nombre de la candidatura iría a consenso. Asís Pardo, actual viceportavoz de Podemos junto a Inma Rojas, anunció que el partido “tiene vocación de gobernar”. Además, relató que están convencidos de que “para que haya políticas progresistas el PSOE necesita un actor de izquierdas potente, tal y como pasa en el Estado”.



Criticó el “error” de la Marea Atlántica de “dejar al PSOE gobernar en solitario”, algo que, si de ellos depende, no volverá a repetirse. “Queremos ser una candidatura potente para gobernar conjuntamente con el PSOE, porque no esperamos un Gobierno de la derecha”, concluyó Pardo.

Rojas presentó la candidatura actual como una “fuerza transformadora que busca cambiar y mejorar las cosas”. Alabó a Isabel Faraldo por haber tenido “la valentía” de “coger el toro por los cuernos” y dar un paso adelante para que Podemos tuviese visibilidad. Los objetivos de la formación: la sostenibilidad, la transformación de la sociedad, la vivienda y el fomento del transporte público.