Un pleno urgente solicitará que la ciudad acoja la Agencia de Inteligencia Artificial

La disputa sobre qué ciudad acogerá la sede de la Agencia Estatal de Supervisión de la Inteligencia Artificial (Aesia) está en su punto álgido. La alcaldesa, Inés Rey, rechaza compartir la sede con Santiago, como ofreció su homólogo de esta ciudad, Xosé Sánchez Bugallo, y está dispuesta a apostar todas sus cartas a la candidatura coruñesa. Para mañana ha convocado un pleno urgente en el que pedirá el apoyo de todos los concejales de la Corporación municipal para un declaración institucional, tal y como lo anunció durante una comparecencia sobre la junta de Gobierno local.



Rey y Bugallo habían mantenido una entrevista la semana pasada en la cafetería Copacabana para tratar de ponerse de acuerdo, dado que Galicia solo puede presentar una candidatura al Gobierno central, pero no hubo manera. Bugallo insiste que una candidatura conjunta sería “imbatible”. Para la alcaldesa, está claro: “Non existe a posibilidade de dous sedes. Non está contemplado nin no BOE (Boletín Oficial del Estado, donde se publicaron los requisitos) nin en ningunha parte. É imposible”.



Lo que pretendía el alcalde de Santiago es que la Ciudad de la Cultura, la que acoja la sede, y no la Ciudad de las TIC (la antigua Fábrica de Armas), que se limitaría a albergar los “servicios técnicos”, aunque no ha especificado a qué se refiere. Bugallo se reunirá con el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda para que respalde una candidatura gallega con “criterios objetivos, transparentes y razonables”.

Para Bugallo, Santiago es la opción más atractiva, porque es la más accesible y mejor conectada, y porque, además, se instalaría en un edificio que ya comparten las tres universidades gallegas. Por su parte, rey pone en valor la Ciudad de las TIC, un proyecto para potenciar las empresas de Tecnologías de la Información y la Comunicación del que ya existe un fuerte tejido en la ciudad.



Ambigüedad

Pero Rey también tiene pensado contactar con Rueda para exigirle que diga claramente cuál es su opción para acoger la Agencia: o Santiago o A Coruña. “A Xunta se ten que posicionar e decidir qué cidade é a que está en mellores condicións para optar á Axencia”. La alcaldesa criticó la actitud del presidente de la Xunta, que no ha definido cuál es su postura: “Non entendemos a posición do señor Rueda. Esa posición de ambigüedade permanente de quen se supón que lidera a Xunta”. En opinión de Rey, la decisión no es tan complicada: “Os indicadores son claros é obxectivos”.



La alcaldesa insinuó que, si Rueda no se ha decidido todavía por A Coruña como candidata gallega, es porque Bugallo pertenece al PPdeG, y Rueda no quiere agraviar a un compañero de partido y desafió a Rueda a sincerarse: “O que ten que facer é sair e decir que non apoia á cidade da Coruña. Non pasa nada, pero non manterse nesta ambigüedade permanente. Eu manteño firmemente que a cidade mellor poscionada é a da Coruña”.



Reacción de la oposición

La noticia de que Rey va a convocar una Junta de Gobierno urgente no ha sentado muy bien a la oposición. A la Marea Atlántica le molestó enterarse por los medios de comunicación: “Queremos expresar a nosa perplexidade”. Sin embargo, votarán a favor, previsiblemente.



Lo mismo hará el PP, dado que el concejal y candidato a la Alcaldía, Miguel Lorenzo, había sido el primero en sugerir una declaración institucional, que entendía que había sido rechazada por la alcaldesa al no haberla leído en el pleno pasado: “Es un proyecto de futuro, muy importante, donde debemos estar todos unidos, no solo los partidos, sino la sociedad civil y las empresas”