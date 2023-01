Una plaza de la ronda de Nelle en A Coruña reabre el debate entre lo público y lo privado

Que la calle sea un espacio público se relativiza a la hora de hablar de algunos espacios de la ronda de Nelle, un debate que se vuelve especialmente sensible cuando tocan las labores de mantenimiento y limpieza. Así, la plaza que abarca desde los portales 132 y 144 se encuentra en un estado muy alejado de lo deseable y, a la hora se ponerse manos a la obra, son los vecinos los que quieren que el alcalde (alcaldesa), y es el alcalde (alcaldesa) el que quiere que los vecinos den un paso al frente.



Por un lado, la comunidad de propietarios de los portales 140-144 habla del cómo fue siempre para explicar el cómo debe ser, tal y como recuerda su presidente, Andrés Fernández: “Siempre se ha defendido que es una plaza privada de uso público y, en base a eso, el Ayuntamiento es el que paga la luz y la limpieza. Hicieron el mantenimiento de los jardines desde el 2000, cuando se abrió la plaza, hasta el año 2018”. La fórmula es lo que dan en llamar una plaza privada de uso público.



El lado vecinal del conflicto, o más bien de la falta de consenso, debería haberse acercado a una solución el pasado día 18, en una reunión programada entre los residentes y los concejalía de Urbanismo. Sin embargo, ésta no fue lo productiva que cabría esperar. “No se presentó el concejal y no nos solucionaron nada; nos dijeron que solucionásemos todo, pero no podemos”, lamenta Fernández. “Por una jurisprudencia de actos propios no pueden dejar de hacer un servicio, y menos sin comunicación de ningún tipo.”, agrega.



Mantenimiento

Las propias características de la plaza hacen muy complicado que los vecinos puedan afrontar lo que consideran un volumen de gasto inasumible. “Son cientos y cientos de losetas de pizarra y cada una supone 150 euros, por lo que no es soportable”, subrayan.



El conjunto no es más alentador, con un total de 49 farolas en diversos niveles de abandono y en algún punto sin luz, vegetación seca y restos de lo que un día fue epicentro de botellones en algunos maceteros. Entre los problemas más asociados al día a día actual está el tránsito de patinetes y la amenaza para los viandantes que transitan hacia el paseo de los Puentes.



Postura municipal

Preguntada por la situación, Inés Rey se refirió a la misma de forma tajante en los micrófonos de RadioVoz. “Tiene que hacerse cargo la comunidad”, sentenció.



Fuentes municipales ampliaron la postura oficial y comentaron: “Es una plaza privada, como muchas otras en la ciudad. Las más habituales son patios abiertos al tránsito y en este caso concreto hay un párking privado, suyo, debajo. La plaza es lo de encima”.