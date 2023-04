Piden mejoras y presencia de socorristas en la cala de O Portiño para este verano

Cuando llega el buen tiempo, cada vez es más habitual ver el pequeño arenal de la cala de O Portiño ocupado por personas que aprovechan para tomar el sol y darse un baño, como sucede en el resto de playas de la ciudad. La diferencia es que este enclave no hay socorristas, ya que la zona no tiene la consideración oficial de playa, algo que preocupa a sus usuarios. “Es un peligro, porque cada vez se baña más gente y no hay medidas de seguridad. La cala está igual que hace cincuenta años; no han hecho ninguna inversión en ella”, asegura José Ramón Calvete, presidente de la asociación de vecinos de San Pedro de Visma.



El reconocimiento de este enclave como playa es una demanda que desde la referida asociación llevan años realizando, sin que por el momento se haya producido ninguna novedad. “Pero en otras zonas sí que se ha actuado. Por ejemplo, en la zona de baño que han habilitado en O Parrote”, puntualiza Calvete. “Es una situación muy similar a la nuestra, y le han dado una salida muy digna. Era una reclamación histórica de los vecinos que por fin quedó solucionada. Nosotros estamos en la misma tesitura, pero aquí no hay avances. Pensábamos que, después de que el año pasado actuasen en O Parrote, ahora nos tocaría a nosotros, pero parece que no. El verano se acerca y todo sigue igual”, lamenta.

Además de la ausencia de los socorristas, los vecinos también consideran que son imprescindibles una serie de mejoras en los accesos a esta cala, ya que los que hay en la actualidad no cumplen, a su juicio, unas condiciones mínimas de seguridad. “Cada vez hay más riesgo para acceder a la playa a dar un simple paseo. No es la primera vez que alguna personas resbala y se hace un esguince o sufre alguna lesión. Eso es debido a que no se limpia la zona y no tiene un mantenimiento adecuado. En alguna ocasión, ya ha tenido que venir una ambulancia y trasladar a personas al Chuac por este motivo”, asegura el portavoz vecinal.



“Es un tema que le hemos trasmitido en muchas ocasiones al Ayuntamiento. Incluso este año lo hemos reiterado. Es cierto que han tomado nota, pero no han hecho nada más. Otras calas de la ciudad, como As Lapas o Adormideras, están muy bien cuidadas y da gusto ir a ellas, y no sé porque aquí no hacen lo mismo”, finaliza José Ramón Calvete.

Versión municipal

Fuentes municipales consultadas sobre este asunto aseguran que el servicio de socorrismo se va extendiendo “poco a poco, y ampliando cobertura a los lugares con mayor demanda”. Confirman que habrá en la ciudad “más socorristas que el año pasado”, aunque no confirman que ese aumento vaya a tener incidencia alguna en la zona concreta de O Portiño, que carece del reconocimiento de playa.