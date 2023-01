Piden construir una guardería en un solar junto al parque de Oza

Los vecinos de las asociaciones vecinales de A Gaiteira y Os Castros hacen frente común para intentar conseguir que un solar ubicado al lado del parque de Oza, que actualmente se encuentra en estado de abandono, resulte por fin útil al barrio. “Se encuentra en un estado lamentable desde hace años, lleno de maleza y sin que nadie haga nada para mejorar esta situación. Queremos que sea rehabilitado, y se podría hacer en ese terreno una guardería y un centro de día”, explica Carmen Beiroa, presidenta de la asociación vecinal de Monelos.



Se trata de un solar que en los años noventa ya estuvo en el foco, debido a que se había proyectado realizar en ese espacio una gasolinera. Sin embargo, en aquella ocasión, los vecinos se opusieron totalmente a esa posibilidad, que tras numerosas protestas durante meses, quedó finalmente descartado. “Nos pusimos en pie de guerra y conseguimos evitar que pusiesen la gasolinera”, confirma Beiroa. “Además, también empujamos mucho para que se hiciese el parque de Oza. Y costó muchos años, pero finalmente se hizo. Ahora, tenemos que solucionar la situación de ese solar, que da una imagen horrible”, añade.



De hecho, el parque de Oza es precisamente el punto con el que limita el solar, pues ambos espacios se encuentran pegados. “En su momento, el solar iba a formar parte del proyecto del parque de Oza. La idea inicial era que, con su construcción, esta zona también quedase ya arreglada, pero no fue así. Han hecho el parque, sí, pero la zona del solar ha quedado totalmente abandonada. Sigue igual que hace varias décadas, es como un punto en el que se viaja al pasado”, afirma Paulo Sexto, presidente de la asociación vecinal de A Gaiteira, que comparte con Carmen Beiroa sus peticiones.



“Nos parece muy bien esa propuesta. Una guardería o un centro de día son opciones muy buenas para el barrio. En cualquier caso, cualquier cosa estaría mejor que tenerlo así. Incluso un aparcamiento vertical. El caso es que se hagan cargo de una vez”, explica Sexto. “Nos hemos dirigido al Ayuntamiento muchas veces para preguntar por ese solar. Parece ser que no está muy claro si la parte de arriba del solar es privada, pero creemos que eso no es excusa para no hacer nada. El Ayuntamiento no puede permitir que esa zona se encuentre en el estado actual, lleno de maleza. Es insalubre”, añade.



Además de la guardería y el centro de día, tanto Beiroa como Sexto creen que habría lugar también para que ambas asociaciones pudiesen tener ahí un espacio en el que ubicar sus oficinas, que así estarían perfectamente accesibles para todos los vecinos. “Sería muy positivo para todos que se arregle”, coinciden.