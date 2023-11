Pica-Pica | “Triunfamos porque somos de verdad y no un producto enlatado”

Emi Bombón, Nacho Bombín y Belén Pelo de Oro, el trío infantil Pica-Pica, llega este jueves (19.00 horas) al centro comercial Marineda City para encender su Navidad e interpretar algunas de sus canciones más reconocidas.

¿Qué tienen preparado para el acto en Marineda City?

Encenderemos el árbol e interpretaremos cinco canciones, estamos muy ilusionados porque A Coruña nos acoge siempre muy bien y la Navidad significa un montón para los niños.



Llegan de una gira que los ha llevado por Latinoamérica y continuarán por España en 2024.

Así es, por suerte tenemos la agenda llena de trabajo y visitaremos Barcelona, Zaragoza, Madrid, Gijón, Almería, Canarias... en Galicia estaremos en Vigo y Lugo, pero más adelante volveremos a A Coruña.

Empezaron en 2011 un proyecto improvisado y lo han ‘petado’.

Ya son 12 años pudiendo vivir de esto y 13 álbumes en el mercado. Hemos conseguido el botón de diamante en Youtube porque superamos los diez millones de usuarios en el canal... cuando este proyecto nació tomando un café en Madrid en 2011 no imaginamos que marcharía tan bien.

¿Dónde reside su éxito?

Si lo supiera, no te lo diría (risas). Trabajamos con amor y responsabilidad porque la infancia son los cimientos de las personas. Somos respetuosos y de carne y hueso, no un producto enlatado. Somos de verdad como eran los Payasos de la Tele, Enrique y Ana o Parchís, y creo que triunfamos también entre los padres porque les recordamos a eso. No tengo nada en contra de Dora la exploradora o de Bob Esponja, pero ofrecen algo diferente. Animamos a todos a que se alejen un rato de las pantallas y celebren la vida con nosotros.