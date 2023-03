Personas que no son socias del polideportivo de O Castrillón se "colaban" en las instalaciones

El portavoz del BNG en el Ayuntamiento de A Coruña y candidato a la Alcaldía, Francisco Jorquera, se ha hecho eco de las quejas de los usuarios del complejo deportivo de O Castrillón, que aseguran que, con fecha del 23 de enero, las instalaciones, estrenadas en diciembre, permanecían con el torno de entrada abierto, lo que permitía el ingreso de personas no socias. "A presentación de reclamacións escritas dalgunhas persoas usuarias fixo que ese mesmo día á tarde fose activado o torno”, refiere Jorquera.

Otra de las disfunciones expresadas por los usuarios -y sobre las que el Bloque preguntó al Gobierno local, recibiendo como respuesta que la gestión del complejo es de Emvsa- fue la referente a la información "confusa ou errónea" que se suministró sobre el proceso de matriculación: "Durante as xornadas de portas abertas, algunhas persoas entenderon que a matrícula sería gratuíta se formalizaban a inscrición antes de finalizar o mes de decembro, en tanto que a outras persoas si lles foi cobrado un diñeiro ao se rexistraren como socios".



Tras la pregunta del BNG, la respuesta del Ayuntamiento fue "evasiva": "Limítase a dicir que a xestión do Complexo Deportivo do Castrillón pertence á Empresa Municipal de Vivendas, Servizos e Actividades (Emvsa), como se este organismo non fose unha empresa pública cuxo consello de administración é presidido pola alcaldesa".