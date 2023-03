Paseos en triciclo para combatir la soledad de los mayores en A Coruña

El danés Ole Kassow inició en el año 2012 el movimiento 'Cycling without age' (En bici sin edad). El principal objetivo no era otro que lograr la integración de las personas mayores o con movilidad reducida en el día a día mediante paseos en bicicleta. En 2020 esta iniciativa se había expandido a cincuenta países y hoy A Coruña formaliza el programa de voluntariado 'Pedalear y conversar' gracias al convenio firmado entre el Ayuntamiento y Afundación.

En triciclos eléctricos a los que no les falta ningún detalle, los voluntarios y los mayores comparten momentos especiales donde escuchar y conversar son el propósito principal para combatir la soledad. "Es necesaria la comunicación intergeneracional. No importan las edades; se puede aprender de los jóvenes y los mayores. Este programa aporta una manera apropiada de compartir y sacar a los mayores de los lugares donde se encuentran. Hemos tenido historias maravillosas de mayores que no habían salido a la calle en años y volvían a ver la ciudad donde habían nacido y habitado", asegura el presidente de Afundación, Miguel Ángel Escotet.

La afectividad y la educación comparten protagonismo en esta iniciativa que en la actualidad cuenta con dos triciclos y que busca voluntarios en A Coruña. "Es un convenio que va a ayudar a combatir la soledad no deseada en mayores", explica la alcaldesa, Inés Rey.