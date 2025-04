A Pasaxe cumple un año sin poblado a la espera de su naturalización

Hace un año que se puso fin al poblado de A Pasaxe, cerrando un capítulo que había durado 40 años. Se trataba de una muerte anunciada, porque durante años, el Ayuntamiento había estado realojando a los chabolistas en viviendas de alquiler subvencionado, donde aún siguen residiendo. Las máquinas arrasaron el único galpón que subsistía en una explanada que antaño había estado habitada por docenas de familias y después, los técnicos de Demarcación de Costas, la administración responsable, la sellaron a cal y canto. O más bien, con alambradas y bloques de hormigón.



Desde entonces, nada ha cambiado, excepto que la explanada pedregosa está llena de matojos que aumentan la sensación de abandono que generan las ruinas de la antigua zona industrial. Sin embargo, las naves que se encuentran cerca del puente aún registran actividad, aunque la sentencia judicial que declaraba la zona industrial dominio público marítimo-terrestre también afectaba a estas empresas, que probablemente tendrán que desalojar la zona.

La empresa Castro de Oza continúa con sus planes derruyendo los viejos edificios junto al litoral



Mientras tanto, no hay noticias del proyecto de naturalización que debía regenerar este trozo de la costa coruñesa. El objetivo es conectar Oleiros y Culleredo con A Coruña a través de una senda peatonal que recorrería la ría por el lado herculino hasta conectar finalmente con la ciudad, pero no existe proyecto constructivo. En realidad, no se trata de una prolongación del Paseo Marítimo, que es una construcción propia de otra época. Lo que está en boga es devolver la costa a su estado original, sobre todo porque se prevé que el nivel del agua suba en los próximos años. La actual zona industrial de A Pasaxe fue antiguamente una marisma y es posible que el mar reclame el terreno que el hombre ganó en su día. Concretamente en 1933, cuando empresas como la Toja y la Conservera Celta se instalaron en ella.

La demolición sigue en As Xubias. FOTO: QUINTANA



El plan urbanístico de la zona contempla que solo se pueda construir junto a la carretera, por encima de la vía férrea, cerca del colegio Santa María del Mar. Serían ocho edificios de no más de cuatro alturas. Fue en marzo de 2022 cuando se aprobó la propuesta de planeamiento para la ría en Junta de Gobierno local para poder modificar el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM).



En el documento se reducía la edificabilidad un 62% en el espacio afectado respecto a plan original de 2009. También incluye la creación de zonas verdes, un carril bici y la senda peatonal. Pero no es el único ámbito afectado en ese planeamiento. Toda la costa, hasta Oza, se veía afectada.

CIFRAS 4.3 KILÓMETROS

cuadrados ocupa el antiguo poblado de la Conservera Celta en A Pasaxe, que por el momento permanece cubierto de hierba 2 MILLONES

de euros han sido necesarios para sanear los terrenos contaminados por el poblado de A Pasaxe después de casi 40 años 48 PARCELAS

en la zona de As Xubias pertenecen a Castro de Oza, la empresa a través de la cual opera el fondo suizo Ginkgo Advisor

Derribos



Esto incluye, por supuesto, As Xubias, cuyos planes de desarrollo han sido muy criticados por la oposición municipal, que reprocha al Ayuntamiento que lo haya dejado en manos de una empresa privada, Ginkgo Advisor. Se trata de un fondo suizo de inversores especializados en operaciones inmobiliarias en antiguas zonas industriales, que se descontaminan y se convierten en residenciales. Justo al mismo tiempo que se cumplía un año de la erradicación del poblado de A Pasaxe, Ginkgo o mejor dicho, su empresa interpuesta, Castro de Oza SL, derribaba la antigua discoteca Pachá, situada en As Xubias de Arriba, así como una antigua nave.



Las máquinas siguen operando allí, pero apenas queda nada de la estructura, y los obreros retiran ahora todos los escombros y materiales contaminantes. Fue necesario instalar una cabina de descontaminación, porque había amianto en los tejados. De cualquier manera, los trabajos continúan y queda mucho por hacer.

litoral de la ría de O Burgo| CARLOTA BLANCO



Esta empresa es propietaria en un 82% de la zona de As Xubias, y cuenta con 48 parcelas. Cabe destacar Astilleros Valiña, que es la más importante y que también hace años que no tiene actividad. Desde Ginkgo Advisor insisten en que su objetivo es regenerar la zona, y que el plan que van a presentar servirá para ello. Pero la sombra del pelotazo inmobiliario flota sobre todo el proyecto así que, para disiparla, el fondo suizo ha contratado al arquitecto David Chipperfield, galardonado con el premio Pritzker, así como a varios estudios de arquitectura locales.



El proyecto todavía se halla en una fase embrionaria y el convenio que firmó el Ayuntamiento con el fondo suizo todavía debe ser ratificado el pleno. El sendero se hace largo de recorrer.