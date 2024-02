El partido judicial de A Coruña registra todavía un desahucio cada dos días

Hay otros expertos en desahucios que apuntan a una razón por la que han caído los lanzamientos judiciales. La parálisis en la Justicia motiva que muchos dueños de pisos recurran a las empresas de desokupación, que surgieron a mediados de la década pasada. A Coruña cuenta con varias de ellas, como Mi casa no es la tuya, Desocupa Galicia, o D.I.O. Express. A lo largo de los años, han protagonizado varias actuaciones en pisos con inquilinos morosos o en edificios enteros, okupados por individuos en riesgo de exclusión social, etc. A pesar de que esta forma de actuar es polémica, las empresas aseguran que son cada vez más los propietarios que recurren a ellos porque ofrecen la posibilidad de solucionar el problema en unas semanas y no en años. Aseguran que, en ningún caso, emplean la violencia ni tácticas de intimidación. Simplemente mantienen una presión constante hasta que abandonan la casa.