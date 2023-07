Un parque eólico en Cerceda hace temer por la operatividad del aeropuerto de Alvedro

El sector aeroportuario se muestra preocupado por la construcción de un parque eólico en Cerceda que, de seguir adelante, penetraría en las servidumbres del aeropuerto de A Coruña aprobadas hace dos años en el Plan Director. La plataforma Alvedro Vuela Más Alto añade, incluso, que este parque “violaría con casi la totalidad de sus aerogeneradores” las dependencias del aeródromo.



El proyecto de As Encrobas, promovido por Naturgy –en los términos municipales de Cerceda, Carral y Ordes– recibió esta semana el visto bueno tras ser publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la resolución que autoriza su construcción. La implantación de parques eólicos en Galicia no para de crecer. El de As Encrobas constaría de cuatro aerogeneradores de 200 metros de altura cada uno y una torre meteorológica de apoyo. Según ha podido conocer Alvedro Vuela Más Alto, de los cuatro aerogeneradores, tres invadirían las servidumbres, además de la mencionada torre.



Esto supondría un revés para la operatividad del aeródromo coruñés. “Su ubicación en una de las partes más altas del monte Xalo y la elevada altura de los molinos, de 200 metros más la cota del terreno, podrían interferir con las maniobras de despegue y aterrizaje en la cabecera 21, la más próxima a la ría de O Burgo”, explican desde la plataforma. Como consecuencia, alertan que el aeropuerto se vería obligado a subir los mínimos de las maniobras de aproximación.



Esto se traduciría en un aumento de los desvíos en situaciones de baja, “o no tan baja” visibilidad. En lo que a las salidas respecta, significaría “un aumento de la exigencia del gradiente de ascenso cuando se despega también por esta pista, con lo que los pesos se verían todavía más reducidos, generando molestas situaciones como tener que dejar parte de las maletas o del pasaje en tierra cuando los vientos no permitan utilizar la pista 03”, consideran desde la plataforma de apoyo a Alvedro. Para evitar los efectivos negativos que este proyecto podría tener para la terminal coruñesa, los profesionales del sector defienden un cambio de ubicación del parque eólico, ya que la planteada no es la “más adecuada” para la implantación de este tipo de complejos en el entorno.

Vecinos

Alvedro Vuela Más Alto denuncia, por otra parte, el gran impacto visual, ecológico y todas las consecuencias en la salud y calidad de vida de los vecinos. Además del sector de profesionales relacionados con la aviación, asociaciones como Salvemos o Val de Barcia e o Monte Xalo han presentado 181 recursos de alzada para evitar su puesta en marcha.



La entidad solicita la suspensión cautelar urgente del complejo por el “daño irreversible al paisaje” que supone, así como los “graves efectos” para su salud. En un comunicado, la asociación apuntó que los vecinos afectados por los aerogeneradores han presentado estos recursos de alzada por la “omisión del trámite de puesta a disposición” de las personas interesadas de los informes perceptivos que resulten relevantes para los efectos de la ejecución del proyecto.