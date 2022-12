La parada de taxis de la plaza de Ourense, en A Coruña, la más rápida para volver de fiesta en Fin de Año

Las noches de fiesta culminan con la tradicional imagen de colas en las paradas de taxis del centro de la ciudad. Hay fechas concretas en las que esta espera puede prolongarse durante más de una hora. Fin de Año, San Juan o Carnaval son un claro ejemplo y la primera, precisamente, está a la vuelta de la esquina. El presidente de RadioTaxi, Antonio Vázquez, asegura que para lograr llegar antes a casa, la parada más rápida es la de plaza de Ourense. “Siempre doy la pista de que esta es la mejor, porque aunque haya mucha cola, es la primera a la que acuden los taxistas al entrar en la ciudad y siempre se mueve mucho más rápido”, dice.



De cara a la noche del sábado, pide paciencia con antelación. “Es complicado pero intentamos hacerlo lo mejor que se puede. Esa noche hay 150 o 200 coches más que un sábado normal, pero hay que comprender que la demanda se multiplica por seis y que si tienes que llevar a alguien a Arteixo u Oleiros, ya pierdes más de media hora”, asegura.

Ante las quejas de algunos vecinos de distritos como Novo Mesoiro, que en la última semana señalaron por redes sociales en más de una ocasión que conseguir un taxi para su barrio era misión imposible, el presidente de la compañía reconoce que todo gira en torno a la demanda. No es que no se atiendan ciertas zonas o que no haya taxis suficientes, “es que las líneas se colapsan”. “En jornadas de mucho trabajo es complicado incluso coger línea para hablar con la operadora y de repente hay como veinte o treinta líneas en espera. Hay tal cantidad de gente en la calle esperando que es difícil de gestionar”, explica.

Colapso



El viernes, en la víspera de Nochebuena, la fuerte lluvia y las compras de última hora provocaron retenciones en las principales entradas y salidas de la ciudad. Coger un taxi era todo un reto, algo que queda demostrado con las palabras de Antonio Vázquez. “Llevo 26 años en el taxi y no recuerdo una tarde así. Había servicios más o menos cortos que te llevaba media hora realizarlos y volver a las paradas era muy difícil. Alfonso Molina y Marineda City estaban colapsados”, afirma el presidente de RadioTaxi.



Si ya el fin de semana fue más tranquilo, el representante de la compañía de taxis prevé que el viernes, 30 de diciembre, comenzará de nuevo el ritmo constante de carreras. “Van a ser noches complicadas, como siempre”, reconoce. Este año, además, es el primero desde 2019 sin restricciones, por lo que el sector del ocio nocturno espera una noche histórica de afluencia.