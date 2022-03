La pantilla de la limpieza viaria se suma a la huelga de la recogida de basura

El conflicto entre la empresa de recogida de basura, PreZero, y el comité de empresa, liderado por el sindicato STL, escala rápidamente. Ayer, los trabajadores de la limpieza viaria (donde también STL es mayoritario), reunidos en asamblea, decidieron por votación unánime rechazar la oferta salarial de la empresa para acercarse al cumplimiento de los acuerdos de actualización de IPC e ir a la huelga. Con esta decisión, se abre una crisis aún mayor en la ciudad, en la que el lunes ya se había declarado la emergencia sanitaria.





La empresa, FCC, ofrecía una actualización paulatina hasta 2025, pero los trabajadores, que llevaban dos años sin actualizar sus nóminas, no la aceptaron. No hay que olvidar que el jueves por la noche, STL anunciaba la convocatoria de una huelga tras la ruptura de las negociaciones en el AGA (el servicio de intermediación de la Xunta) y tras reunir rápidamente ayer la asamblea, confirmaba la protesta. Poco después, el secretario general de STL, Miguel Sánchez Fuentes, elevaba las apuestas y anunciaba una demanda por prevaricación contra la empresa y contra el propio Ayuntamiento.





Mientras que la maquinaria del servicio de limpieza es nueva y la disputa que mantienen con FCC se centra en los salarios, PreZero es el caso contrario. El presidente del comité de esta empresa, José Luis Varela, había denunciado ayer lo que consideraba persecución sindical por parte de PreZero, así como inseguridad debido al mal estado de los camiones. “Imos traballar con camións que teñen 27 anos o mais, cando a empresa ten camións novos sen sacar a traballa”, declaró. Eso provoca averías constantes y accidentes de trabajo, lo que provoca que se no finalice el servicio. “É algo moi grave, os cidadáns pagan o canon para que os camións salgan e non saen”, insistió. Además, recordó que había solicitado una reunión con el Ayuntamiento el lunes, y que este no les ha dado ninguna respuesta.





La empresa, PreZero, alega que todos los vehículos están puntualmente autorizados por la ITV y que, de los 22 nuevos camiones previstos tras la reciente adjudicación del contrato de recogida, el 40% ya están incorporados a la flota pero afirma que debe proteger la nueva flota de los sabotajes. “Os teñen alí dende fai tres meses”, rebate Varela. El hecho de que el Ayuntamiento no obligue a la empresa a cumplir las condiciones de su concesión explica la denuncia de prevaricación que plantea STL.





Repudio del vandalismo

Varela negó que su sindicato estuviera implicado en los sabotajes y los condenó otra vez. “Fumos nós os que pedimos escolta policial. Repudiamos estes actos vandálicos” El portavoz sindical volvió a insistir en la persecución que sufren los representantes de los trabajadores porque la empresa PreZero ha denunciado a varios de ellos, incluido el secretario general, por los actos de sabotaje de los últimos días.





En la reunión del jueves el comité de PreZero trató de que se retiraran los cargos, así como las sanciones por bajo rendimiento (la recogida de basura descendió la semana pasada a solo 50 toneladas por noche, lo que provocó que el lunes la alcaldesa declarara la emergencia sanitaria) que STL achaca al estado de la maquinaria obsoleta.





Para apoyar su tesis, el sindicato presentó numerosas fotografías, así como una auditoría realizada en 2019 por Applus. PreZero alega que no va a permitir ningún tipo de boicot ni coacción alguna hacia aquellos trabajadores dispuestos a cumplir con sus responsabilidad contractual y su compromiso de recuperar cuanto antes la normalidad en el servicio de recogida. Ayer se recogieron 215 toneladas, una cifra menor que la del jueves, cuando fueron 365, pero desde PreZero aseguran que se debe a que la situación se normaliza. O por lo menos, lo hacía hasta ahora.