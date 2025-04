Paloma San Basilio | “Ir a A Coruña con mi madre era como irme de fiesta”

La cantante y actriz madrileña Paloma San Basilio regresa el 3 de mayo a A Coruña, una ciudad que asocia con su infancia y adolescencia, para llevar su música al Palacio de la Ópera (20.30 horas). Su actuación se enmarca en la gira mundial ‘Gracias’, con la que esta polifacética artista, que representó a España en Eurovisión en 1985 y ha vendido más de 16 millones de discos en sus 50 años de trayectoria, se despide de los escenarios tras anunciar el año pasado su retirada de la música. El concierto se incluye dentro del programa Concertos do Xacobeo de la Xunta, y está organizado por Cávea Producciones.

¿Qué puede esperar el público de este concierto?

Yo lo que quiero hacer es una celebración, un acto de agradecimiento transversal a la gente que ha estado ahí durante todos estos años, y por qué no a los autores de habla hispana que han esparcido nuestro idioma y música por todo el mundo, tanto españoles como latinos. Mi música está, y por supuesto es importante, pero hay canciones de mucha gente. Además el año pasado, cuando empezamos a trabajar en todo esto, diseñamos algo que fuese audiovisual, que ilustrase todo lo que yo iba contando o cantando, y con elementos teatrales para trabajar todo lo que es las luces, los planos… Eso es ‘Gracias’, una fiesta.

¿Cómo está yendo la gira?

Estoy muy contenta porque hemos hecho un montón de conciertos ya y la gente está respondiendo maravillosamente bien, llenando teatros. Estoy sintiendo algo muy importante, que es el cariño y el respeto de la gente. Tengo que dar las gracias por muchas cosas: por poder habido empezar una carrera desde cero, y por tener esa cantidad de discos, de giras, contando siempre con el apoyo de la gente. No hay mejor resumen de una carrera de 50 años que con la palabra ‘gracias’, que se dice poco y la deberíamos decir más.

¿Hay alguna ciudad que recuerde con especial cariño?

Recuerdos tengo tantos… Cada vez que llego a un sitio me asalta una imagen de algún momento o persona concreta. Ahora por ejemplo volver a Galicia, donde yo tengo tanto que ver, donde me he sentido tan bien durante mi infancia, es un placer. Pero es que en cualquier sitio. Yo he cantado muchísimo, y cada vez que voy por la carretera ahora pienso ‘en este pueblo estuve, allí canté…’



¿Qué recuerda de A Coruña?

Muchas cosas. Yo viví en Lugo cuando tenía ocho años, hasta los trece, y recuerdo que ir a Coruña con mi madre era como irme de fiesta. Íbamos mucho de compras, incluso me acuerdo del nombre de una zapatería, Vogue, que frecuentamos en su momento. Cuando mi hermano mayor se casó se fue a vivir allí, a cerca de la Torre de Hércules. Su primera casa fue allí, y pasé algunas temporadas con ellos. Me llevaban andando a la playa de Riazor. Es una ciudad que me parece maravillosa. Tiene una luz y una vida espectaculares. Recuerdo que cuando nos mudamos a Madrid salimos del tren desde allí, y a mí me caían unas lágrimas enormes porque no me quería ir de Galicia.

¿Ahora se centrará más en su faceta de escritora?

Mi futuro es casi mi presente porque estoy compaginando esta gira con la presentación de ‘Uxoa, el secreto del valle’, mi última novela, y estoy muy feliz porque me gusta mucho leer y escribir. Así que sí, en un futuro quiero centrarme más en la escritura. Espero que esa aventura vaya bien, de momento estoy recibiendo buenas críticas y comentarios. Luego también a partir de diciembre me meteré en una aventura teatral con Juan Carlos Rubio. Quietecita no me voy a quedar (risas).

¿Aún tiene algo que aprender?

Todo. A mí me parece que hay que aprender todos los días de tu vida. Vivir es eso: una búsqueda de aprendizajes. La vida si no sería muy aburrida. Yo no podría vivir haciendo siempre lo mismo.

¿Qué siente cuando mira atrás y ve todo lo que ha conseguido?

Primero, sorpresa: todo esto nunca me pesó. Yo he ido siempre haciendo, nunca tuve el impulso de mirar atrás y pensar cuántas cosas había hecho. Empiezo a hacerlo ahora, y veo que he conseguido mucho. Pero para mí lo importante es el día a día. No hay que volver al pasado constantemente, prefiero volcar mis energías en el presente y el futuro.