El Palacio de la Ópera de A Coruña recibe al autor de la banda sonora de 'Brokeback mountain' o 'The Last of Us'

El multiinstrumentista, compositor y productor musical argentino Gustavo Santaolalla, ganador de dos Premios Óscar, estará en concierto en el Palacio de la Ópera de A Coruña el domingo 29 de septiembre.



Según informa el Ayuntamiento de la ciudad herculina, las entradas ya están a la venta y la actuación comenzará a las 19.30 horas. Añade que será su "única" interpretación en España hasta el momento en la gira internacional que el artista está realizando para conmemorar el 25 aniversario de su disco 'Ronroco'.



Un álbum que presenta, explica el Consistorio, ha sido "fundamental" en su carrera "que le abrió las puertas del cine para triunfar en Hollywood", componiendo bandas sonoras como la de 'Brokeback mountain' (con la que ganó el Óscar), 'Babel' (nominado al Óscar), '21 gramos' o 'The Last of Us'.



Acompañado por su nueva banda compuesta por cinco músicos multiinstrumentistas, Santaolalla repasará las 12 "icónicas" canciones de 'Roncoco' e interpretará sus composiciones más populares, concreta el Ayuntamiento.